Superlaks famose Aufschlagserie bringt Friedrichshafen ins Rollen

Zuschauen und staunen war für alle angesagt, als Michal Superlak im dritten Satz zum Aufschlag antrat. Mit einer famosen Serie brachte der polnische Diagonalangreifer den VfB Friedrichshafen bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe auf Kurs. Der 30-Jährige schlug fünf Asse, leitete sechs weitere Punkte ein - zwischenzeitlich führte der VfB mit 13:1. „Dank Superlak haben wir ins Spiel gefunden“, lobte VfB-Außenangreifer Tim Peter den MVP. Nun beherrschten die Häfler die Partie am Samstagabend, wie auch Karlsruhes Milan Kvrzic am Dyn-Mikrofon zugab. „Ab dem dritten Satz haben sie uns auseinandergenommen“, meinte der Ex-VfBler, der Superlak als „krassen Diagonalangreifer“ bezeichnete. Folgerichtig sicherte sich der VfB am Ende vor 1450 Zuschauern einen 3:1 (25:23, 22:25, 25:13, 25:20)-Sieg. Netter Nebeneffekt: Durch den achten Drei-Punkte-Erfolg in Serie kletterte Friedrichshafen in der Volleyball-Bundesliga den zweiten Tabellenplatz.

Die Zufriedenheit über die Leistung beim 3:0-Sieg gegen die FT 1844 Freiburg lies sich an der Aufstellung von VfB-Cheftrainer Mark Lebedew ablesen. Er vertraute in der ausverkauften Lina-Radke-Halle dem gleichen Personal: Peter, Superlak, Jackson Young, Nikola Pekovic, José Israel Masso Alvarez, Marcus Böhme sowie Zuspieler Aleksa Batak. Simon Kohn, Severi Savonsalmi und Simon Tabermann Uhrenholt bekamen Kurzeinsätze.

VfB Friedrichshafen zieht den Kopf aus der Schlinge

Karlsruhe wollte die Häfler mit drei ehemaligen Spielern der Volley Youngstars ärgern. Felix Baumann und Mika Ahmann standen nicht im Kader, dafür bot Antonio Bonelli aber Tobias Hosch, Milan Kvrzic und Jannik Brentel auf. Letzterer drehte über weite Strecken des ersten Satzes auf und ließ im Angriff nichts liegen. Außerdem gelang ihm ein Ass zum 16:12 - der Zwischenstand war die Belohnung für einen sehr wachen Auftritt der Karlsruher. Der VfB fiel allerdings auch mit vielen Unkonzentriertheiten auf und musste nach dem Ass von Lukas Jaeger zum 22:19 die Satzniederlage befürchten. Peter verpatzte dabei die Annahme. Trotzdem zogen die Gäste noch den Kopf aus der Schlinge. Hilfreich auf diesem Weg war das Challengesystem. Nach einem Häfler Dreierblock landete der Ball klar ersichtlich im Feld - 22:20 statt 23:19. Es schloss sich eine gute Aufschlagserie von Superlak an. Dann traf der Pole nur das Netz: 23:23. Young und Peter führten den VfB im Anschluss mit erfolgreichen Angriffsschlägen zum 25:23-Satzsieg.

Diesen Nackenschlag musste Karlsruhe erst einmal wegstecken, Friedrichshafen schien das Baden-Württemberg-Derby nun komplett auf seine Seite zu ziehen. Allerdings rappelten sich die Gastgeber nach dem 2:5-Rückstand auf. Und wie: Die couragierten Baden Volleys stellten die Häfler vor große Aufgaben. Es wirkte so, als hätte das Lebedew-Team die Partie noch nicht ganz angenommen - der Cheftrainer forderte in einer Auszeit auch mehr Energie und vollzog auch einen Wechsel. Jan Fornal ersetzte Young. Fornal führte sich mit einer erfolgreichen Annahme gut ein, Masso markierte das 15:17. Dann aber hatte die große Stunde des Jens Sandmeier geschlagen. Der 28-Jährige hatte nun bei mehreren Punkten seine Hände im Spiel, unter anderem räumte er Peter sehenswert ab (19:15). Friedrichshafen kam noch einmal bis auf zwei Zähler heran. Brentel fand dann aber die Blockfinger und beendete mit seinem 25:22 alle Häfler Hoffnungen.

Jan Fornal überzeugt nach seiner Einwechslung

Für das Bonelli-Team war das ein erster Achtungserfolg, für etwas Zählbares musste Karlsruhe jedoch noch einen weiteren Satz gewinnen. Und das lag dann nicht mehr im Bereich des Möglichen. Friedrichshafen spielte nun seine Klasse aus, der Aufsteiger musste sich seinem Schicksal ergeben. Vor allem Superlak legte nun richtig los. Die Nummer 6 der Häfler glänzte mit der angesprochenen starken Aufschlagserie - im ganzen Spiel steuerte er sechs Asse bei - und kam insgesamt auf eine Angriffsquote von 80 Prozent (16 aus 20). Er war ein großer Faktor dafür, dass der VfB die Sätze drei (25:13) und vier (25:20) souverän gewann. „Schon im Hinspiel hatte er gegen Karlsruhe über 80 Prozent im Angriff, das scheint sein Lieblingsgegner zu sein“, wird Lebedew in der VfB-Mitteilung zitiert. Außerdem ragte Masso heraus. Dem Kubaner gelangen drei der zwölf Blocks, dazu stieg er immer wieder spektakulär in die Höhe und brachte 14 von 18 Angriffen (77,78 Prozent) erfolgreich ins Ziel - der 26-Jährige verwandelte auch den Matchball. Ebenfalls positiv fiel Fornal auf. Der Pole stabilisierte nach seiner Einwechslung die Annahme und mit fünf von sieben erfolgreichen Angriffen stimmte auch seine offensive Quote.

Kvrzic zeigte sich aber nicht geknickt. Er anerkannte die Stärke Friedrichshafens und hatte dennoch Lob für sein Team übrig. „Diese Energie und dieser Wille - so wie wir gespielt haben, sollten wir auch gegen andere spielen“, sagte der 19-jährige Zuspieler. In zwei Wochen trifft Karlsruhe auf den TSV Haching München (Samstag, 20. Januar, 17.30 Uhr).

Drei Topduelle

Für Friedrichshafen startet nun ein Hammerprogramm. Es geht gegen zu Hause gegen die SVG Lüneburg (Samstag, 13. Januar, 18.30 Uhr) und die Helios Grizzlys Giesen (Samstag, 27. Januar, 17 Uhr), dazwischen steht die Reise zu den Berlin Recycling Volleys (Sonntag, 21. Januar, 15 Uhr) an.