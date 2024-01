Superlak steht im Mittelpunkt des VfB-Angriffs

Nach acht Siegen in Folge hat es die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am vergangenen Wochenende erwischt. Nach dem glatten und chancenlosen 0:3 bei den Berlin Recycling Volleys steht am Samstag (17 Uhr/Spacetech-Arena) gleich das nächste Topspiel in der Bundesliga bevor: Die Häfler empfangen den Tabellenzweiten Helios Grizzlys Giesen. Trotz der jüngsten Niederlage gehen die VfB-Spieler selbstbewusst in die Begegnung.

Ein dickes Ausrufezeichen gegen den Serienmeister

Der kommende Gegner hat schon während der gesamten Saison gezeigt, dass mit ihm in dieser Spielzeit zu rechnen ist. Ein dickes Ausrufezeichen setzten die Helios Grizzlys Giesen allerdings am Mittwochabend. Sie schlugen zu Hause in der Volksbank-Arena in Hildesheim den Serienmeister der vergangenen Jahre, die BR Volleys, mit 3:0. „Das hat auch mich sehr überrascht“, gibt Friedrichshafens Diagonalangreifer Michal Superlak zu. „Das hatte ich so nicht erwartet.“

Bedeutet in der Tabelle: Giesen hat bei einem Spiel weniger nur noch fünf Punkte Rückstand auf Berlin und - ebenfalls bei einem Spiel weniger - zwei Punkte mehr als der Tabellenvierte Friedrichshafen. Die Häfler wissen, dass sie die Punkte gegen Giesen brauchen. „Wir haben das Hinspiel mit 0:3 verloren“, meint Superlak. „Zu Hause wollen wir zeigen, dass wir stärker sind. Wir werden bereit sein und uns in unserer besten Verfassung zeigen.“

Großer Auftritt gegen Lüneburg

Das hat der VfB am vergangenen Wochenende in Berlin nicht getan. „Das war kein gutes Spiel von uns“, gibt Superlak zu. „Wir haben viel zu passiv gespielt und auf die Fehler der Berliner gewartet.“ Es war das Ende der Siegesserie - und ein Dämpfer für die Häfler Volleyballer. „Wir haben im Training jetzt vor allem daran gearbeitet, unsere Spielweise und Mentalität zu festigen“, wird Trainer Mark Lebedew in einer Mitteilung des VfB zitiert.

Was das bedeutet, macht Superlak klar: „Wir müssen uns besser vorbereiten und unser Spiel mit Selbstvertrauen beginnen.“ Der VfB müsse um jeden Punkt kämpfen. Der 30-jährige Pole will vorangehen. Superlak ist der Hauptangreifer der Häfler - beim wichtigen 3:2-Heimsieg gegen Lüneburg steuerte er starke 28 Punkte bei. „Jeder Angreifer freut sich, wenn er viele Bälle bekommt“, meint Superlak lachend. „Ich bin glücklich, wenn wir gewinnen und ich eine gute Rolle spielen konnte.“

In der Tabelle am VfB vorbeigezogen

Selbstvertrauen bringen ganz sicher die Gäste aus Niedersachsen mit an den Bodensee. Zwölfmal in Folge haben die Grizzlys in der Bundesliga gewonnen - einzig an den ersten beiden Spieltagen gab es Niederlagen in Berlin (1:3) und in Düren (2:3). „Sie werden mit viel Selbstbewusstsein zum Spiel in Friedrichshafen reisen“, ist sich Lebedew sicher.

Durch den Sieg gegen Berlin ist Giesen am VfB vorbeigezogen. Vor allem der Diagonalangreifer Michiel Ahyi glänzte mit 24 Punkten. Schon beim Heimsieg gegen Friedrichshafen war Ahyi mit 20 Punkten kaum zu stoppen. „Sie haben aber auch vier gute Außenangreifer und einen guten Mittelblock“, sagt Lebedew. „Sie sind insgesamt eine sehr gute Mannschaft, für die wir unser bestes Spiel brauchen, um sie zu besiegen.“

Schwere Verletzung bei Simon Kohn

Nicht nur auf Superlak wird es also ankommen, sondern etwa auch auf Tim Peter oder José Israel Masso. Der kubanische Mittelblocker fehlte bei der Partie in Hildesheim noch. Inzwischen hat er schon mehrfach seine Klasse unter Beweis gestellt. „Es tut allen anderen Angreifern gut, wenn es so einen starken Mittelblocker gibt“, meint Superlak. „Die Defensive muss ihn im Blick haben und kann sich nicht so schnell auf die Außen konzentrieren.“

Die Stimmung bei den Häflern ist trotz der klaren Niederlage in Berlin gut. Eine Hiobsbotschaft gab es allerdings. Außenangreifer Simon Kohn, der sich gerade erst von einer Verletzung am Oberarm erholt hatte, knickte am Mittwoch um und zog sich eine Fraktur im Sprunggelenk zu. Der 19-Jährige wird laut VfB mindestens drei Monate fehlen.