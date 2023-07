SUP–Tour kommt mit satten Beats und frisch Gegrilltem

Wassersport–Fans bekommen in den nächsten Tagen wieder etwas geboten: am Samstag, 29. Juli, sticht die SUP–und Grill–Tour der Messe Interboot beim Festufer Arguna in Langenargen in See. Mit an Bord: Kühle Getränke, Fingerfood und coole Sounds von DJ Shorty an den Turntables. Alle SUPler, die vorbeigepaddelt kommen, werden mit kostenlosen Drinks und Snacks (auch vegetarisch) versorgt, wie es in einer Pressemitteilung der Messe heißt. „Wir freuen uns darauf, dass wir in diesem Jahr mit der beliebten SUP– und Grill–Tour wieder am Start sind. Wenn das Wetter mitspielt, steht dem Event nichts im Wege“, so Projektleiter Felix Klarmann. Mit der Aktion soll die Wartezeit zur internationalen Wassersport–Ausstellung verkürzt werden, die in diesem Jahr vom 23. September bis 1. Oktober auf dem Messegelände und am Interboot Hafen stattfindet.

Tausende Wassersportfans nahmen im vergangenen Jahr mit ihren Surfbrettern, Segelbooten und anderen Gefährten teil. Wer dieses Mal dabei sein möchte, sollte sich am besten schon jetzt die Termine vormerken. Startschuss ist am 29. Juli beim Festufer Arguna in Langenargen anlässlich der 1250 Jahrfeier. Zwischen 12 und 17 Uhr ankert das Floß vor der Festwiese im Uferpark. Weitere Infos, alle Tourdaten sowie aktuelle Hinweise zur jeweiligen Durchführung gibt es unter www.interboot.de/sup–n-grill