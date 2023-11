Ein heftiger Herbststurm hat die friedliche Kulisse am Bodensee in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Szenerie ungezügelter Naturgewalt verwandelt. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 km/h raste der Sturm über die Region und brachte massive Wellen hervor, die mit einer beeindruckenden Kraft gegen die Ufermauern prallten.

Das Wasser spritzt nur so, wenn die hohen Wellen in Lindau auf die Ufermauer treffen. (Foto: Davor Knappmeyer )

Diese Bank am Lindauer Ufer war auch schon mal gemütlicher. (Foto: Davor Knappmeyer )

Auch am Langenargener Ufer stürmt es, dass das Wasser nur so gegen das Ufermauerwerk und darüber gepeitscht wird. (Foto: David Pichler )

Die gewaltigen Wellen, die normalerweise sanft an die Ufer schwappen, erreichten eine außergewöhnliche Höhe und erinnerten Bewohner und Besucher gleichermaßen daran, wie unberechenbar die Natur sein kann.

Die Ufermauern von Langenargen und Lindau wurden von den Wellen hart getroffen, während der Wind eine eisige Kaltfront mit sich brachte, die die Temperaturen auf gerade einmal 7 Grad fallen ließ.

Der Sturm forderte auch die Einsatzkräfte, wie etwa in Sigmarszell. So wurde die Feuerwehr Sigmarszell am Freitagmorgen mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann alarmiert.

Mit vereinten Kräften schaffen die Feuerwehrleute den Baum in Sigmarszell zur Seite. (Foto: Davor Knappmeyer )

Grund war ein umgestürzter Baum auf einer Gemeindestraße, der dem nächtlichen Herbststurm zum Opfer gefallen ist und beseitigt werden musste. Nach 45 Minuten war der Einsatz beendet und die Straße konnte wieder freigegeben werden.