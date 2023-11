Wer am Wochenenden an den Bodensee gegangen ist, hat sich vermutlich warm eingepackt. Zumindest am Sonntagnachmittag pfiff ein kalter Wind über das Wasser. Dafür zauberte das Wetter tolle Lichtstimmungen über Friedrichshafen und sorgte für wilde Wellen.

Wie ein Goldregen, der sich über dem See ergießt. (Foto: Reinhold Köfer )

Solche Kontraste sieht man nicht alle Tage. (Foto: Reinhold Köfer )

„Das, was sich am Sonntagnachmittag über dem Bodensee - von Friedrichshafen am GZH gesehen - abspielte, kann man nur als Aprilwetter im November bezeichnen. Wind, Wellen, Sonne, rabenschwarze Wolkenwände, Regenschauer, surreale Lichtstimmungen übertrafen sich gegenseitig“, schreibt uns Reinhold Köfer und schickt Aufnahmen mit, die seine Beobachtung eindrucksvoll belegen.

Hoch schlagen die Welle in Langenargen. (Foto: Andy Heinrich )

Durch die Lindauer Hafenausfahrt geht es direkt Richtung Regenbogen. (Foto: Oliver Weyers )

Ebenso stimmungsvoll ging es am Wochenende in Lindau zu. Das zeigen Fotos aus der Facebookgruppe „Du weißt, dass du aus Lindau bist“. Ob sich wohl tatsächlich am Ende jedes Regenbogens ein Goldtopf befunden hat?