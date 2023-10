Sie haben es geschafft: Vinzenz Wolpold und Paul Frey sind mit ihrem Zweierkajak von Belgrad bis zur Donaumündung in Konstanza (Rumänien) gepaddelt. Dass die beiden aus Friedrichshafen stammenden Musikstudenten tatsächlich wohlbehalten am Schwarzen Meer angekommen sind, war dabei nicht ganz selbstverständlich. Denn kurz vor Ende der Reise, genauer gesagt an Tag 16 von insgesamt 17 Paddeltagen, wurde es für die beiden noch mal richtig spannend.

Weder eine Lebensmittelvergiftung, extremer Gegenwind mit hohen Wellen noch ein Loch im Boot konnten die beiden Abenteurer bis dahin aufhalten, doch nun drohte ihr zeitlich streng getaktetes Projekt auf den letzten 60 (von knapp 1000) Kilometern zu scheitern.

Für ihre letzte Etappe hatten sie sich den Donau-Schwarzmeer- Kanal, der vom rumänischen Cernavodă bis nach Konstanza führt, ausgesucht. Doch der Kanal ist für Kajaks und andere kleine Boote gesperrt, was die beiden vorher nicht bedacht hatten. Schließlich passen langwierige, detaillierte Planungen so gar nicht zu ihrem Konzept „einfach machen und Neues ausprobieren“.

Ziel: 60 bis 80 Kilometer pro Tag

Aber Aufgeben war für die beiden 22- und 24- jährigen Freunde, die in Friedrichshafen gemeinsam im Sinfonie- und Stadtorchester sowie diversen anderen Ensembles gespielt haben, noch nie eine Option. Derartige „Challenges“, Herausforderungen, sind genau nach ihrem Geschmack. „Wir ticken da sehr ähnlich“, erzählt Vinzenz Wolpold, der mit seinem Freund bereits diverse andere Abenteuerreisen erlebt hat und weiß, dass sich der eine auf den anderen verlassen kann.

Hier werden Kajak und Reisegepäck an der Schleuse in Donji Milanovac (Serbien) getrocknet. (Foto: Wolpold )

Wenn die beiden auf Tour gehen, hat das wenig mit Urlaub im klassischen Sinn, also Erholung und einfach mal die Seele baumeln lassen, zu tun. Raus aus der Komfortzone und nicht nur Länder-, sondern auch persönliche Grenzen überschreiten, lautet ihre Devise.

Dass die Donaufahrt für die beiden Paddel- Neulinge anstrengend werden würde, war ihnen von Anfang an klar. Mit 60 bis 80 Kilometern pro Tag hatten sie sich dennoch ein sehr sportliches Ziel gesetzt.

Tag drei wird zum „Muskelkatertag“

In den ersten Tagen, Start war am 5. September in Belgrad, waren sie durchgehend 14 Stunden unterwegs, mit acht bis neun Stunden reiner Paddelzeit. Dennoch schaffen sie immer nur knapp 50 Kilometer täglich. Extremer Gegenwind, keinerlei Strömung und hohe Wellen machen ihnen das Leben beziehungsweise das Paddeln schwer. „Die Wellen frustrieren unglaublich. Da strengst du dich ultra an und kommst am Ende nicht voran. Machst höchstens sechs Kilometer pro Stunde“, erinnert sich Paul Frey, der Tag drei als seinen persönlichen „Muskelkatertag“ bezeichnet.

Übernachtet wird ganz spartanisch, zunächst ohne Iso- Matte nur mit Schlafsack, im Zelt am Donaustrand. Gleich an ihrem ersten Abend trifft sie die volle „Schnakenwucht der Donau“. Die hungrigen Blutsauger machen den Zeltaufbau im Dunkeln zur Tortur.

„Das hatte was von Slapstick: Zeltstangen ineinanderschieben und gleichzeitig Mücken klatschen“, erzählt Paul Frey lachend. Fortan umgehen sie die abendliche Schnakenstunde, indem sie länger paddeln und dabei den Sternenhimmel inklusive Sternschnuppen genießen.

Lebensmittelvergiftung gefährdet Pläne

Kurz vor der ersten großen Schleuse, dem „Eisernen Tor“ an der Grenze zwischen Serbien und Rumänien, erwischt Vinzenz Wolpold an Tag fünf die Lebensmittelvergiftung. „Ich war am Ende. Paul musste alles alleine machen. Aber wir mussten weiter. Ein Tag Pause wäre nicht gegangen“, berichtet Wolpold, der Ende September wieder an seinem Studienort Würzburg sein musste.

Seine Idee, Donauwasser zu trinken („Ich dachte, das sieht so gut aus“), hatte sich im Nachhinein als „suboptimal“ erwiesen. Zwei Kajakfahrer aus Deutschland, die sie hinter der Schleuse treffen, leisten mit Aktivkohle und Salzstangen erste Hilfe, schenken den beiden anschließend noch eine Iso- Matte, was das Schlafen auf dem harten Boden etwas erträglicher macht.

Paul Frey (links) und Vinzenz Wolpold an Bord des serbischen Tankers kurz vor Ende der Reise in Constanza. (Foto: Wolpold )

Tag fünf markiert den Tiefpunkt der Reise. Fortan geht es aufwärts. „Wir hatten wieder Lust, weiter zu paddeln. Es war uns wichtig, weiterhin Spaß zu haben. Wir haben uns gesagt: wir machen es für uns. Wir müssen niemanden etwas beweisen“, erklärt Paul Frey.

In Rumänien überwältigt sie die Schönheit der Landschaft, die hohen Felsen und vielen Höhlen, die sie zum Teil mit dem Kajak erkunden. Auf einmal ist die ersehnte Strömung da und sie kommen plötzlich mit zehn bis elf Stundenkilometern voran. Auch der fiese Gegenwind ist weg.

Überall sind die Menschen hilfsbereit

Ab Tag neun ist beiden klar: „Wir schaffen das! Wir können alles aufholen“. Hatten sie sich zunächst hauptsächlich von „Supermarktessen ‐ möglichst billig und möglichst viel Kalorien“ in Form von Cola und Chips ernährt, so gönnen sie sich nun häufiger Restaurantbesuche in Bulgarien und Rumänien. Fasziniert stellen sie fest, dass selbst das opulenteste Mahl maximal 15 Euro kostet.

Wir haben angefangen zu betteln, uns mit Händen und Füßen irgendwie verständlich gemacht und der Polizist hat sich dann tatsächlich darauf eingelassen. Vinzenz Wolpold und Paul Frey

Was die beiden aber am meisten während ihrer gesamten Reise beeindruckt, ist die unfassbar große, bedingungslose Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen. Immer wieder werden sie von Menschen am Ufer auf Kaffee, Bier oder ein paar Feigen eingeladen.

„Diese Balkan- Mentalität: Wir helfen euch! Die Menschen haben unser Problem zu ihrem Problem gemacht“, berichtet Paul Frey und Vinzenz Wolpold ergänzt: „Wir haben es nur mit der Hilfe der Leute geschafft. Alleine hätten wir es nicht geschafft“.

Polizist droht mit Geldstrafe

Somit erweist sich auch die Leckage im Boot dank freundlicher Hilfestellung Einheimischer als kein großes Hindernis. Alles läuft rund bis zu besagtem Tag 16 am Donaukanal in Cernavodă. Eine Polizeistreife hindert die beiden jungen Männer an der Einfahrt in den Kanal und droht ihnen mit 500 Euro Geldstrafe und der Konfiszierung des Bootes.

„Wir haben angefangen zu betteln, uns mit Händen und Füßen irgendwie verständlich gemacht und der Polizist hat sich dann tatsächlich darauf eingelassen“, berichten die beiden Abenteurer. Mit dem heiligen Versprechen, nur ganz am Rand des 60 Meter breiten Kanals zu paddeln, können sie ihre Reise schließlich fortsetzen.

Doch die Freude währt nur kurz, denn am Ende des Kanals erwartet sie eine letzte Schleuse. Keine Chance, dort hineinzufahren. Der Schleusenwärter lässt nicht mit sich handeln, gibt ihnen lediglich den Tipp, auf einem der großen Schiffe mitzufahren.

Die nächste Tour ist schon in Planung

Und tatsächlich nimmt sie die Besatzung eines serbischen Gastankers, der auf dem Weg in die Ukraine ist, samt Kajak für die Schleusung mit an Bord. „Die Serben waren super nett. Der eine Matrose war genauso musikbegeistert wie wir. Für den haben wir noch gesungen“, erzählen die beiden, die nach dieser letzten aufregenden Etappe stolz und überglücklich das Schwarze Meer erreichen.

Am Ziel: Paul Frey (links) und Vinzenz Wolpold in Konstanza am Schwarzen Meer. (Foto: Wolpold )

„Was das für Gefühle sind! Wenn alle sagen, es geht nicht und du schaffst es trotzdem. Du musst nur wollen, dann geht es!“ lautet Vinzenz Wolpolds Resümee der Reise. Mittlerweile sind die beiden wieder an ihren Studienorten Stuttgart (Paul) und Würzburg (Vinzenz) angekommen.

Doch die nächste Tour ist schon in Planung. Ob es ein Trip ans Nordkap wird oder doch lieber Richtung Turkmenistan oder Usbekistan geht, steht noch nicht fest. Nur ein Kajak muss es erstmal nicht mehr sein