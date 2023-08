Die Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Sabine Kurtz, hat am Donnerstag, 10. August, den Bodenseekreis besucht, um sich über aktuelle Entwicklungen und Projekte zu informieren. Gemeinsam mit Landrat Luca Wilhelm Prayon, dem Bundestagsabgeordneten Volker Mayer–Lay, den Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und August Schuler sowie Kreisrätin Evmarie Becker (Grüne) wurden die Agri–Photovoltaikanlage auf dem Obsthof Bernhard in Kressbronn am Bodensee und das Hopfengut No20 in Tettnang besichtigt.

In Kressbronn führte Innovationstreiber Hubert Bernhard über einen Teil seiner Apfelanlage, auf der er 2022 als europaweit erster Obstbauer Hagelnetze durch Agri–Photovoltaikdächer ersetzte. So erntet er mittlerweile nicht nur Äpfel, sondern auch Strom. Neben dieser doppelten Landnutzung berichtete Bernhard auch von einem geringeren Wasserverbrauch und Einsparungen von bis zu 80 Prozent beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. „Ich hoffe, dass wir auf diese Art und Weise die Böden für die landwirtschaftliche Produktion erhalten können und die Landwirte durch die Stromproduktion ,in der zweiten Etage’ eine zusätzliche Einkommensquelle erhalten“, zeigte sich Staatssekretärin Kurtz begeistert. Lukas Locher und Charlotte Müller gaben Einblicke in ihren Hopfenanbau in Tettnang. Die Geschwister führen das dortige Hopfengut No20 in mittlerweile vierter Generation und vereinen Hopfenanbau, Brauerei sowie Hofladen und Museum unter einem Dach.