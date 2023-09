Ein 29-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in der Häfler Steinbeisstraße versucht, einen Sicherheitsmitarbeiter anzugreifen. Wie die Polizei berichtet, gab der 50-Jährige an, dass der jüngere Mann ihn mit mehreren Stricknadeln angehen wollte.

Die Angriffe wehrte er ab, hielt den 29-Jährigen fest und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen aufgrund seines offenbar angeschlagenen Gemütszustandes in Gewahrsam. Er muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.