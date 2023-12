Stressige Vorweihnachtszeit: Nochmal Schüler müsste man sein!

Die Vorweihnachtszeit ist für viele nicht besonders besinnlich, sondern eher anstrengend. Geschenke wollen besorgt, die Feiertage geplant werden. Und auf der Arbeit ist kurz vor Weihnachten oft ebenfalls mehr los als sonst. Auch ich bin derzeit ganz schön im Feiertagsstress - und erwischte mich jüngst dabei, wie ich mich zurück in die Schulzeit sehnte.

Denn als ich an einer Häfler Schule vorbei lief, erhaschte ich durchs Fenster einen Blick in einen Klassenraum. Und dort wurde nicht etwa eifrig gepaukt. Nein, ein Projektor warf dort einen Film an die Wand - und zwar, passend zu Weihnachten, den Klassiker „Kevin allein zu Haus“.

Rollschränke mit wuchtigen Röhrenfernsehern

Das weckte bei mir Erinnerungen. Was war das nur für ein Gefühl, wenn man als Schüler im Klassenzimmer schon von weitem hörte, dass der Lehrer den Rollschrank mit dem wuchtigen Röhrenfernseher heranrollte und klar war: Wir können uns zurücklehnen, es wird Film geschaut!

Besser kann man die Vormittage in der stressigen Vorweihnachtszeit doch gar nicht verbringen. Nochmal Schüler müsste man sein - es sei ihnen gegönnt.