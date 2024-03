Das Foyer des GZG ist voll bestuhlt und fast jeder Platz wird gebraucht: Die Kursstufe 2 des Leistungsfachs Gemeinschaftskunde hat Vertreter der Parteien zum „Politischen Vormittag“ eingeladen. Um über das Thema „Krise der Demokratie? - Ein Blick in die Zukunft“ zu diskutieren, sitzen auf dem Podium die Stadträte Sander Frank (Linke), Matthias Eckmann (SPD), Mirjam Hornung (CDU), die Landtagsabgeordneten Klaus Hoher (FDP), Martin Hahn (Grüne) und Kreisrat Christoph Högel (AfD).

Abnahme der Wahlbeteiligung, Politikverdrossenheit, Unzufriedenheit mit der Problemlösungskompetenz der Politik, erstarkter Populismus, wachsende soziale Ungleichheit - so dröseln die Moderatorinnen Elisa Beyer und Pauline Doschl die „Krise der Demokratie“ auf. Dass es diese Krise gibt, stellt das Podium nicht infrage. Die Politiker sehen für die Krise aber verschiedene Gründe.

In Krisen bilden sich Splitterparteien

Die Demokratie sei ein offenes System und daher anfällig, wenn es auf der Welt zu Krisen komme, führt Hornung an. Dann bildeten sich Splitterparteien. Hoher nennt die Krisen der jüngsten Zeit beim Namen: Erst hatte die Regierung Corona, jetzt den Ukrainekrieg zu bewältigen - anstatt ihr Koalitionsprogramm umzusetzen.

Sander Frank macht die zunehmende Schere zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten für die Demokratiekrise verantwortlich - zumal die oberen Schichten auch noch überdurchschnittlich im Parlament vertreten seien. Martin Hahn seinerseits räumt Fehler der Bundesregierung ein, gibt aber zu bedenken, dass sie erstmals aus drei Parteien bestehe - „und zu dritt ist es schwieriger als zu zweit“. Christoph Högel attackiert nicht nur diese Bundesregierung: Die Maßnahmen der „Altparteien“ seien nicht geeignet, die bestehenden Probleme zu lösen, sagt er.

Er plädiert für mehr Volksabstimmungen - auch, damit sich jene Bevölkerungsanteile beteiligen, die sich im gegenwärtigen politischen Diskurs nicht mehr wiederfinden. Wenn ein Teil der Bevölkerung das Gefühl habe, seine Meinung nicht mehr sagen zu dürfen, sei das ein Alarmsignal für die Demokratie, so Högel.

Die AfD wird scharf angegriffen

Durchweg kommt es zu Scharmützeln zwischen der Linken und der SPD auf der einen sowie der AfD auf der anderen Seite: Sander Frank und Matthias Eckmann greifen Christoph Högel immer wieder scharf an, wobei sie sich im Ton vergreifen. Belacht wird ein Versprecher, in dem Eckmann den AfD-Mann Högel als „Höcke“ bezeichnet. Eckmann wirft der AfD Rassismus vor und schließt, mit Blick auf Högel: „Ihre Abgeordneten reden zum Teil großen Scheißdreck.“ Immer wieder müssen die Moderatorinnen durchgreifen.

„Eine neue Partei muss zuspitzen“

Trotzdem: Dass sich der Ton der Politik in Deutschland verändert hat, liegt maßgeblich an der AfD - weshalb die Moderatorinnen die Frage, was das für unsere Gesellschaft bedeute, an Högel richten. Der erwidert, um als neue Partei im medialen Diskurs wahrgenommen zu werden, müsse man zuspitzen. Er befürworte aber, „dass man in den Parteien als Kollegen normal miteinander umgeht“. Sander Frank habe ihm vor der Diskussion nicht einmal die Hand geben wollen.

In einem Themenblock geraten aktuelle Herausforderungen für die Demokratie in den Blick. Eine davon sind - für die etablierten Parteien - Parteigründungen wie das Bündnis Sahra Wagenknecht. „Wir sind geschrumpft“, gesteht Sander Frank für die Linke ein. Er sei aber froh, diese „One-Woman-Show“ und den russlandfreundlichen Flügel los zu sein, der Wagenknecht folgte.

„Soziale Medien verfälschen Sachverhalte“

Eine Herausforderung sind auch die teils radikalen Bauernproteste. Mit ihnen hat Landwirt Klaus Hoher aber keine grundsätzlichen Probleme. Eher schon mit der Rolle der sozialen Medien auf die politische Meinungsbildung. „Sie verfälschen Sachverhalte. Ruckzuck wird etwas ganz anderes daraus gemacht.“

In einer Partei hat die eigene Beteiligung den größten Hebel

Wie soll die Demokratie mit Menschen umgehen, die ihre Meinung gar nicht mehr einbringen? Mirjam Hornung stellt hier zunächst klar, dass es im politischen Systems Deutschlands am wirksamsten sei, sich in einer Partei zu engagieren. Und wie die Demokratie überhaupt, setze das Kompromissbereitschaft voraus, sagt Martin Hahn. „Weil man sich mit einer Partei nie zu 100 Prozent identifiziert“. Vom meist hohen Alter der Menschen in Parteien sollen sich die Schüler nicht abschrecken lassen, appelliert Eckmann. „Wenn ihr euch nicht einbringt, bleiben es die alten Leute.“