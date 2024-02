Das Geschäft „Street One & Cecil“ auf der Friedrichstraße schließt. Geführt wird der Bekleidungsstore von Florian Sedlmeier im Bekleidungshaus Sedlmeier. „Ich produziere keinen Leerstand“, sagt der Inhaber, der das Ladenlokal ab dem 1. Mai vermietet. Neuer Mieter ist eine bekannte Marke, die damit ihr erst drittes Geschäft in Deutschland eröffnet.

Die Rabe Moden GmbH aus Hilten in der Nähe von Osnabrück wird ab dem 1. Mai einen eigenen Shop in der Friedrichstraße betreiben. Sedlmeier und Rabe haben sich kennen- und schätzen gelernt, erzählt Florian Sedlmeier. „Eigentlich trifft sich das für mich im Moment ganz gut. Ich konzentriere mich auf den Camel Active Store, vermiete den Laden hier und kann mich ein Stück weit aus der Verantwortung ziehen. Das ist so ein bisschen wie Altersteilzeit“, sagt er.

Das Geschäft geht weiter

Was aber nicht bedeuten soll, dass er sich zur Ruhe setzen wolle. Florian Sedlmeier betreibt das Familienunternehmen in dritter Generation. Gegründet wurde es 1921 von seinem Großvater Max, später übernahm sein Vater Eugen und führte es als Bekleidungshaus Sedlmeier weiter. Seit 1988 ist Florian Sedlmeier der Chef und firmierte zunächst als „Herrenmoden Sedlmeier“. Das Unternehmen selbst vermietet Räume an die Engbers GmbH, die ein Herrenmoden-Geschäft betreibt.

Den eigenen Shop mit „Cecil & Street One“ gibt Florian Sedlmeier im gleichen Haus auf, vermietet hier an die Rabe GmbH. Den „Camel Active Store“ wird er selbst weiterführen. Wichtig dabei sind ihm mehrere Aspekte. Zum einen wird er keinen Leerstand produzieren. Zum anderen ist er der Meinung, dass die Rabe GmbH sehr gut hierher passe. „Das ist ein Familienunternehmen wie wir und der mittelständische und persönliche Charakter haben gleich gut zusammen gepasst.“

Friedrichshafen ist Wunschort

Rabe habe in einem Tourismusgebiet eröffnen wollen, sagt Sedlmeier. Zielgruppe des Unternehmens sind „sportliche, trendbewusste und jung gebliebene Frauen“, so schreibt die Rabe GmbH in einem Portrait von sich. Kernkompetenz seien Strickwaren, darüber hinaus aber, so Florian Sedlmeier, zeige die Kollektion alles, was Mode für Frauen sonst noch ausmache. Und für Friedrichshafen sei das etwas ganz Neues.

Der Mietvertrag mit Rabe läuft zunächst drei Jahre, habe allerdings die Option auch auf Verlängerung. Bei „Street One & Cecil“ wird bis Ende April immer noch neue Ware eintreffen, die aber wie die vorrätige Ware bereits reduziert angeboten wird. „Cecil hat jeden Monat eine neue Kollektion, und die waren auch bestellt“, sagt Sedlmeier. Zudem stünden seine Mitarbeiterinnen auch nicht auf der Straße. Rabe habe angeboten, sie zu übernehmen, wenn es passe. „Die müssen sich schließlich erst noch kennenlernen“, sagt Florian Sedlmeier.