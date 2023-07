Auf seiner Sommertour hat Benjamin Strasser (FDP), Staatssekretär im Bundesjustizministerium, der „Schwäbischen Zeitung“ in Friedrichshafen einen Besuch abgestattet. Dabei warb der 36–Jährige, der Betreuungsabgeordneter seiner Partei für den Bodenseekreis ist, auch in Zeiten vieler Krisen für Optimismus.

Der Bodenseekreis sei unbestritten eine „wunderschöne Region“ und ein wichtiger Wirtschaftsstandort, sagt Strasser, Staatssekretär und Bundestagsabgeordneter aus Ravensburg. Doch es gebe ein großes Manko: „Man kommt schlecht hin und schlecht wieder weg.“ So gebe es beispielsweise bis Ulm keine durchgängig zweispurige Straße. Grundsätzlich sei die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ein zähes Thema in der Region.

Internationale Anbindung über den Flughafen

Hautnah miterlebt habe er dies bei dem Ringen um die Fortführung der B 30 in Richtung Süden. Und auch was den Ausbau der B 31 in Richtung Meersburg angehe, sei er durch einen engen Kontakt mit dem Regionalverband gut informiert.

„Das gravierendste Problem aktuell ist das Fehlen von Planern — insbesondere beim Regierungspräsidium“, sagt Strasser, der als Betreuungsabgeordneter auch die Bodenseeregion in Berlin vertritt. „Dabei war für Straßen noch nie so viel Geld im Topf wie jetzt.“ Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur sei immens wichtig, sagt Strasser und hebt die neue ICE–Verbindung auf der Südbahn hervor.

„Unsere Region ist wirtschaftlich und touristisch interessant.“ Deswegen sei der Bodensee–Airport ein wichtiger Standortfaktor, der durch seine Verbindung nach Frankfurt einen großen verkehrspolitischen Nutzen habe. Er binde Geschäftsreisende und Urlauber an den internationalen Flugverkehr an.

Nur die Produktpalette umzustellen, reicht nicht aus

Nicht nur die Klimakrise fordere die Unternehmen der Region heraus. Dabei hätten regionale Firmen wie beispielsweise ZF die Zeichen der Zeit schon lange erkannt, lobt Strasser. „Allerdings reicht es nicht, die Produktpalette umzustellen. Wir müssen auch die Mitarbeitenden mitnehmen“, mahnt der freie Demokrat.

„In vielen Berufen wird es notwendig, sich für die Zukunft weiterzuqualifizieren und möglicherweise auch nochmal eine weitere Berufsausbildung zu absolvieren.“ Dies müsse für Menschen, die schon jetzt mitten im Leben stehen, ohne große finanzielle Einschränkungen möglich sein. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang sei beispielsweise ein Bildungsbafög.

157 Vorschläge zum Bürokratieabbau

Sich in der Verkehrswende alleine auf die E–Mobilität zu verlassen, hält Strasser für falsch. Denn im Bereich des Schwerlastverkehrs, stoße diese an ihre Grenzen. Deshalb sei es wichtig, auch auf die Entwicklung von Biokraftstoffen wie Hydriertes Pflanzenöl (HVO), Wasserstoff oder E–Fuels zu setzen. Auch wenn die Politik die notwendigen Rahmenbedingungen für unternehmerischen Wandel und Fortschritt schaffe, gebe es aktuell noch viele bürokratische Hürden, die diese Bemühungen bremsen.

Als Koordinator der Bundesregierung für „Bessere Rechtsetzung und Bürokratieabbau“ hat Strasser sich zum Ziel gesetzt, daran etwas zu ändern. Dabei setzt der zuständige Staatssekretärausschuss auf ein Eckpunktepaier mit 157 Vorschlägen, die durch entsprechende Bundesgesetzgebung umsetzbar wären. Ein Schwerpunkt dabei sei die Digitalisierung — vor allem die Moderinisierung der Verwaltungen, gibt Strasser Einblicke. „Im Idealfall wird daraus im Herbst ein Gesetzestext.“

„Was müssen wir anders machen“

Als ein „Alarmsignal für die Demokratie“ bezeichnet Strasser die derzeitigen Umfragewerte der AfD. Sie bereiten ihm große Sorge. „Das bringt uns in Berlin hoffentlich alle zum Nachdenken. Wir müssen uns die Frage stellen: Was müssen wir anders machen.“