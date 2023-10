Ein 83-Jähriger, der in Friedrichshafen-Berg seine Partnerin getötet haben soll, sitzt seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Ravensburg. Sein Strafverteidiger Uwe Rung erhebt Vorwurf gegen die Haftanstalt: „Das Besuchsrecht in der JVA ist eine Katastrophe.“

Er habe Beschwerde bei der JVA eingereicht, weil er mit seinem Mandanten lediglich montags bis freitags zwischen 8 und 11 Uhr sprechen könne. Rung betreut nach eigenen Angaben zehn Mandanten gleichzeitig und habe am Vormittag häufig Gerichtstermine. Er wolle mit dem 83-Jährigen auch nachmittags sprechen, wie das in anderen Gefängnissen möglich sei. „Es kann zwei bis vier Wochen dauern, bis ich einen Termin bekomme.“

JVA nennt Gründe für Besuchszeiten

Christiane Möller, stellvertretende Anstaltsleiterin der JVA, erklärt, wie die Besuchszeiten geregelt sind. Vormittags finden demnach Verteidigerbesuche, Besuche von Behördenvertretern, Explorationen durch Sachverständige und richterliche Anhörungen statt. Angesichts einer Vielzahl an Gefangenen und begrenzten Räumen sowie einer begrenzten Anzahl an Personal sei der Nachmittag den Angehörigen vorbehalten. „Da diese Besucher in der Regel durch Berufstätigkeit, Kindergarten- und Schulbesuche vormittags verhindert sind“, teilt Möller mit.

Dadurch sei auch gewährleistet, dass Einzelbesuchsräume, die die JVA für Verteidigerbesuche bereithält, nachmittags den Angehörigen zur Verfügung stehen. „In begründeten Einzelfällen wurden und werden bei dringendem Gesprächsbedarf Verteidigertermine auch nachmittags mit Genehmigung der Anstaltsleitung ermöglicht“, schreibt Möller.

Mögliche Verlegung nach Singen?

Rung hatte ebenfalls berichtet, dass es seinem Mandanten nicht gut gehe und er ihn nach Singen verlegen lassen möchte. Die dortige Haftanstalt ist auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet. Er schloss nicht aus, dass der Senior suizidgefährdet sei. Die JVA macht zum Gesundheitszustand des Mannes keine Angaben. Auch zu einer möglichen Verlegung nach Singen gibt sie keine Auskunft.

Möller verweist lediglich darauf, dass die JVA Singen grundsätzlich nicht für den Vollzug von U-Haften vorgesehen sei. Ein sogenannter Vollstreckungsplan des Landes Baden-Württemberg regle, welche JVA örtlich und sachlich zuständig ist.

Wie lange die Ermittlungen gegen den 83-Jährigen, der alle Vorwürfe bestreitet, noch dauern, ist derzeit offen. Er steht im Verdacht, seine 84 Jahre alte Partnerin in der gemeinsamen Wohnung in einer Wohnanlage in Friedrichshafen-Berg mit einem Kopfschuss getötet zu haben.