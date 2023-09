Stoppel, der Ausbrecherkönig

Igel, denkt man, sind in sich gekehrte Tiere. Kaum werden sie schief angeguckt, rollen sie sich mit pochendem Herzen zur stacheligen Kugel. Dass es auch vorwitzige Igel gibt, beweist der kleine Igel-Frischling in unserem Garten. Weil er ohne Mutter durch die Gegend irrte, haben wir ihm ein Freiland-Gehege gebaut. Der Erfolg ist überschaubar: Schon in der ersten Nacht hat der Kleine ‐ wie auch immer- die Flucht ergriffen. Erst zwei Tage später wurde er gesichtet. Ein Nachbar, der uns als Igel-Retter kennt, brachte ihn vorbei. Das Igelchen sei einsam über seine Wiese spaziert. Nun gut; der Kleine ‐ er soll Stoppel heißen ‐ nahm uns die erneute Einkerkerung nicht übel. Er setze sich mitten in den gefüllten Fressnapf und knabberte ihn leer. Aber frisch gestärkt, ging’s auch schon los: Stoppel wollte raus. Mit erstaunlichem Geschick kletterte an den Maschen des Drahtzauns hoch. Tatsächlich schaffte er es bis aufs Dach seiner Schlafbehausung, einer Holzkiste. Aber dort endete die Flucht: Ich rückte die Kiste vom Zaun weg. Nur durch einen beherzten Sprung zum Zaun hätte Stoppel seine Kletterkünste weiterführen können. Und den wagte er dann doch nicht. Inzwischen ist eine Nacht vergangen. Ob Stoppel noch da ist? Ich sehe mal nach. Vielleicht gräbt er gerade einen Tunnel.