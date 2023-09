Die Gemeinderatsfraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD/Linke und Netzwerk für Friedrichshafen wollen mit einem Stolperstein auf das Schicksal von Alfons Schmidberger aufmerksam machen und haben beantragt, die dafür nötigen Schritte einzuleiten. Stolpersteine sind im Boden verlegte Gedenktafeln, die an das Schicksal von Opfern des Nationalsozialismus erinnern.

In Deutschland und vielen weiteren Ländern Europas sind seit den 1990er-Jahren bereits rund 100.000 Stolpersteine verlegt worden, zusammen gelten sie als das größte dezentrale Mahnmal der Welt. In Friedrichshafen gibt es bislang nur einen Stolperstein. In der Zeppelinstraße erinnert er an Elsa Hammer.

Gestorben im Gefangenenlager

Wie der Begründung der Antragsteller zu entnehmen ist, wurde Alfons Schmidberger am 24. Februar 1916 in Friedrichshafen geboren. Er stammte aus einer Schumacher-Familie und war Maschinenmechaniker.

Sein letzter Wohnsitz war in Friedrichshafen in der Allmandstraße 4a. Als er am 25. März 1939 aufgrund des damaligen Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches ‐ der sogenannte „Schwulenparagraf“ ‐ von der Polizei ins Konzentrationslager Dachau deportiert wurde, war er 23 Jahre alt.

Am 27. September 1939 überführte man ihn in das KZ Mauthausen. Im Juni 1946 starb er im Alter von 30 Jahren in einem russischen Gefangenenlager bei Tapiau/Ostpreußen.