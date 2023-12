Stimmungsvoller Jahresausklang für ZF-Rentner

Rund 850 ZF-Rentnerinnen und -Rentner haben sich im Graf-Zeppelin-Haus zur traditionellen Weihnachtsfeier getroffen. Begleitet vom Werksorchester feierten sie den Abschluss eines ereignisreichen Jahres, auf das der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein zurückblickte. Er gab den ehemaligen Beschäftigten einen Überblick über die aktuelle Situation im Unternehmen und über die wesentlichen Herausforderungen für den Technologiekonzern.

„ZF nimmt den Wandel an und gestaltet ihn aktiv, statt nur auf ihn zu reagieren“, sagte Klein mit Blick auf die Veränderungen durch die Transformation der Automobilindustrie und diverse Krisen. Die stagnierende weltweite Fahrzeugproduktion, nachlassende Kaufkraft oder auch die sinkende Wertschöpfungstiefe durch neue Produkte der E-Mobilität seien wesentliche Herausforderungen, die ZF täglich beschäftigen.

„Wir haben deshalb in diesem Jahr eine Vielzahl von Maßnahmen gestartet, die unser Unternehmen wettbewerbsfähiger und ertragsstärker machen sollen“, sagte der ZF-Vorstandschef. Unter anderem gehe es darum, Unternehmensteile eigenständig aufzustellen - wie die Division für Passive Sicherheitstechnik oder das Geschäftsfeld Achsmontage, das ZF ausgegliedert hat. Andere Divisionen lege der Technologiekonzerngezielt zusammen, damit die ZF-Kunden künftig nur noch jeweils einen Ansprechpartner haben. Auch gehe es darum, das Technologieangebot konsequent zu überprüfen und mehr auf die ertragsstarken Produkte zu setzen, ergänzte Klein.

Überprüft werde die Wettbewerbsfähigkeit aller ZF-Standorte in Deutschland. Für sie gelte es, langfristige Zielbilder zu entwickeln. Ein solches Zielbild wurde für die Produktionsbereiche am Standort Friedrichshafen vereinbart. Das Ergebnis: Friedrichshafen bleibt Leitstandort für konventionelle und elektrische Antriebstechnologien im Nutzfahrzeug. „Damit stehen alle Zeichen auf Zukunft hier an Ihrem Standort“, sagte Klein. „Ich danke dem Betriebsrat für die konstruktive Zusammenarbeit. Für weitere Gespräche zum Zielbild der Hauptverwaltung und Entwicklung am Standort Friedrichshafen steht unsere Tür ab Januar weit offen. ZF ist bereit, auch hier eine für alle tragbare Lösung zu finden.“

„Hinter uns liegt ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Wir als ZF-Team behaupten uns und nutzen weiterhin unsere Chancen“, sagte Klein. Der Umsatz soll Ende des Jahres mehr als 45 Millionen Euro erreichen. Details zu den Geschäftszahlen gibt das Unternehmen auf der Bilanzpressekonferenz im März 2024 bekannt. „Was ich Ihnen heute schon verraten kann: die ZF-Rente ist sicher“, wandte sich der ZF-Chef an die Rentnerinnen und Rentner.