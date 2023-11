Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn sind für die Region das wichtigste Infrastrukturprojekt der nächsten Jahre. Das Versagen der Politik in der Sache wird allmählich grotesk. Dass es zum jetzigen Zustand überhaupt kommen konnte, ist fatal. Während am Bahnhof Friedrichshafen in Richtung Lindau Hochgeschwindigkeitszüge wie Railjet und ICE abfahren, muss man in Richtung Radolfzell in alte Dieselzüge umsteigen. Die ganze Infrastruktur ist dort marode und lässt gerade im Sinne der Verkehrswende keinen vernünftigen Fahrplan zu.

Die Pläne für die Modernisierung liegen seit spätestens Ende 2022 auf dem Tisch. Längst hätte man die nächsten Planungsphasen beauftragen können. Aber das Projekt verzögert sich immer weiter, weil sich Land und kommunale Ebene ein unwürdiges Gezerre über die nicht vom Bund getragenen Kosten liefern. Wobei die Kreise, die für ein Projekt, für das sie nicht zuständig sind, absurde 120 Millionen Euro und mehr zahlen sollen, sicher die kleinere Schuld trifft.

Dass der Ausbau bis 2030 erreicht wird, wie im Koalitionsvertrag als Ziel benannt, ist mittlerweile völlig unrealistisch. Der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann hat nach großen Ankündigungen bislang kein vernünftiges Finanzierungskonzept vorgelegt. Dass er jetzt zuerst eine Grundsatzentscheidung für alle Projekte im Land erreichen will, lässt nichts Gutes hoffen für die Gürtelbahn. Zurecht fordert Landrat Luca Prayon jetzt eine klare Ansage aus Stuttgart. Hermanns Position im Kabinett ist aber offenbar zu schwach, um den gordischen Knoten bei der Finanzierung zu zerschlagen.