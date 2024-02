Stillen und Wickeln leicht gemacht

Windeln wechseln sollte auch außer Haus beim Einkaufen in der Innenstadt, in den Stadtteilen und Ortschaften für Eltern möglich sein. Deshalb suchen Stadt und Stadtmarketing nach Friedrichshafener Geschäften, die ihren Kunden Still- und Wickelplätze anbieten möchten. Die Geschäfte sollen in einem Online-Wegweiser zusammengefasst werden und auf www.friedrichshafen.de/stillen-wickeln abrufbar sein, wie die Stadt Friedrichshafen mitteilt.

Stadt und Stadtmarketing bitten die Unternehmerinnen und Unternehmer, mitzumachen und Eltern einen Platz zum Wickeln und zum Stillen anzubieten. Dies könnten laut Mitteilung Geschäfte, Restaurants, Buchläden, Modehäuser, Behörden, Arztpraxen, Familientreffs und andere Institutionen sein. Wer bereits Still- und Wickelplätze in seinen Geschäftsräumen hat oder einrichten möchte, könne sich bei Tanja Abele, Beauftragte für Familien und Senioren bei der Stadt Friedrichshafen, melden.

„Um die Meldung so einfach wie möglich zu machen, wurde ein Formular entwickelt, in dem Name und Adresse sowie die Details zur Still- und/oder Wickelmöglichkeit ausgefüllt werden können. Schön wäre es, wenn ergänzend ein Foto von der Still- und/oder Wickelmöglichkeit beigefügt würde“, heißt es vonseiten der Stadt.

Das Formular ist unter www.friedrichshafen.de/stillen-wickeln abrufbar. Dort sind auch die Adressen der Unternehmen, die bereits Still- und Wickelmöglichkeiten anbieten, als Online-Wegweiser veröffentlicht.

Für weitere Fragen und Informationen steht Tanja Abele, Beauftragte für Familien und Senioren der Stadt Friedrichshafen, erreichbar unter 07541/203-3118 und [email protected], zur Verfügung.