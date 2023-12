Sternsinger gesucht im Guten Hirten, der Erlöserkirche und Jettenhausen

Vom 2. bis 5. Januar sind im Gemeindegebiet vom Guten Hirten und der Erlöserkirche wieder die Sternsinger unterwegs. Für diese Aktion, die von beiden Kirchen mitgetragen wird, werden noch Mitmachende (ab 2. Klasse) gesucht, die als Könige unterwegs sein möchten und Eltern, die die Kinder abwechselnd begleiten. Ein Informationstreffen zum Projekt in Peru, das die Sternsinger mit den gesammelten Spenden unterstützen, ist am Samstag, 16. Dezember um 11 Uhr im Gemeindehaus Zum Guten. Im Anschluss gibt es weitere Information und eine Kleiderprobe für alle, die mitmachen möchten. Für weitere Fragen steht Gemeindereferentin Adelheid Eisele, Tel. 3887412 oder [email protected] zur Verfügung und liegen Infobriefe in den Kirchen aus.

In der ersten Januarwoche sind auch in Jettenhausen die Sternsinger unterwegs. Für diese Aktion werden ebenfalls noch Kinder ab der zweiten Klasse gesucht, die als Könige unterwegs sein möchten und Eltern, die die Kinder abwechselnd begleiten. Wer dabei sein will, ist am Freitag, 15. Dezember um 16 Uhr in den Saal unter der Kirche zum Vorbereitungstreffen eingeladen. Auch wer nicht bei den Sternsingern mitmacht, kann sich dort über das Partnerprojekt in Kiziba/Uganda informieren. Für weitere Fragen steht Gemeindereferentin Adelheid Eisele, Telefon 07541/ 3887412 oder [email protected] zur Verfügung, auch liegen Flyer in der Kirche St. Maria aus.