Sternsinger besuchen Häfler Rathaus

Die Sternsinger haben am vergangenen Mittwoch das Häfler Rathaus und Oberbürgermeister Andreas Brand besucht. Begleitet wurden sie erstmals vom Kamel „Kamelius“. Mariola, fünf Jahre alt, Salomea, 13 Jahre alt, Felicitas, 14 Jahre alt, und Milena, 14 Jahre alt, überbrachten den traditionellen Segen für das neue Jahr. Als Dankeschön gab es neben Süßigkeiten auch eine Geldspende für die Sternsinger der Kirchengemeinden St. Nikolaus und St. Petrus Canisius.

Die Sternsinger kamen mit Liedern und mit dem Segen für das neue Jahr. Weltweit sammeln die Sternsinger 2024 für Kinder in Amazonien. Außerdem unterstützen die beiden Kirchengemeinden mit der Sternsinger-Aktion eigene Projekte für Kinder: St. Nikolaus für Kinder in Mitiana (Uganda) und St. Petrus Canisius für Kinder in Polozk (Belarus).

Oberbürgermeister Andreas Brand sagte zu den Besuchern: „Ich freue mich sehr, dass ihr mich wieder im Rathaus besucht. Es ist eine schöne Tradition, die uns allen guttut. Es ist großartig, dass ihr Euch für Kinder in der Welt engagiert und für sie sammelt.“ Der Einsatz der Kinder sei sehr wichtig, denn durch die Spenden könne Kindern in ärmeren Ländern geholfen werden.

An den Eingang des Büros von Oberbürgermeister Brand schrieben sie ihren Segensspruch „20*C+M+B+24“ (Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus). Als Dankeschön schenkte Oberbürgermeister Brand den Kindern Süßigkeiten und steckte eine Geldspende in die Spendendose.

Begleitet wurden die Kinder von Jonathan Borchert und Dorothee Glaser aus den beiden Kirchengemeinden. Nach dem Besuch im Rathaus verabschiedeten sich die Sternsinger und machten sich auf den Weg zu weiteren Stationen in der Stadt, um ihren Segen zu verbreiten und Spenden zu sammeln.