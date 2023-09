Sternenkinder Bodensee feiert das einjährige Bestehen

Der Verein Sternenkinder Bodensee lädt am Samstag, 16. September und Sonntag 17. September in das Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen ein. Gefeiert wird das einjährige bestehen mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 16.September, von 10 bis 18 Uhr mit einem großen Rahmenprogramm.

Ab 11 Uhr beginnen die stündlichen Fachvorträge. Die Vorsitzenden Saskia Dickhut und Angela Sombrowski stellen den Verein und ihre Arbeit vor. Sie konnten den Bestatter Roland Hattink mit seinem Vortrag „Spülen wir Opa jetzt auch das Klo runter?“ für ihre Veranstaltung gewinnen. Auch die „Dein–Sternenkind Stiftung“ — Fotografie ist vor Ort und erzählt über „Das erste und letzte Bild“.

Cornelia Dietsche gibt eine „Einführung in den SeelenSport“ und zeigt wie dieser bei Trauer unterstützen kann. Abgerundet wird das Programm von Nina Herter die über „Vertrauen in der Folgeschwangerschaft“ spricht. Ein buntes und sehr interessantes Programm mit vielen Überraschungen das auf alle Interessierten mit Ihren Familien, Kindern und Freunden wartet. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen sowie Getränken gesorgt. Für die Kinder gibt es einen kreativen Mal– und Basteltisch.

Umrahmt wird die Veranstaltung von der Bildausstellung von der Kampagne „Unsichtbare Mama“, die vom Verein organisiert und in Immenstaad, Passau und Berlin durchgeführt wurde. Eine große Auswahl dieser Bilder kann am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Der Verein bietet kostenlose Aufklärung, Begleitung, Unterstützung und Notfallhilfe für Familien mit Sternenkindern an. Dies sind zum Beispiel regelmäßige Gesprächskreise in Markdorf, Geburtsbegleitung bei kleinen und stillen Geburten, Schaffen von Erinnerungen, Begleitung im Wochenbett sowie bei Rückbildungskursen. Seit Neuestem wird die Bestattungsbegleitung angeboten. Der Verein begleitet betroffene Eltern bis zur individuellen und persönlichen Trauerfeier. Jedes Leben, egal wie kurz es war, wird in Würde und in Liebe verabschiedet.