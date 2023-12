Feiertage sind wunderbar. Sie haben aber auch einen Nachteil. Wenn man nicht einkaufen kann, sich aber Besuch ankündigt, stehen wir oft vor der Frage, was tun, um trotzdem ein schönes Essen auf den Tisch zu zaubern. Was also tun?

Philipp Heid ist Küchenchef im Restaurant „Die Speiserei“ im Hotel Maier in Fischbach und bekam von uns die Aufgabe, sich in den Automaten der Hofläden und Direktvermarkter umzuschauen, dort einzukaufen und aus dem, was er vorfindet, ein Dreigang-Menü zu kochen.

Gekocht wird aus regionalen Produkten, möglichst mit Bio-Produkten und der Beachtung von Slow-Food-Grundsätzen, Essen und Trinken als Kultur zu pflegen und lebendig zu halten. Und genau das ist mit den Automaten rund um Friedrichshafen machbar, wie sich herausstellen sollte.

Am Automaten von Steffi Blinka gibt es edlen Honig und mehr

Zwar hatte Philipp Heid sich einige Dinge schon einfallen lassen, es kam dann aber doch anders, als gedacht. Den Anfang machten wir bei Steffi Blinka in Raderach.

Aus der eigenen Imkerei gab es Honig und von den eigenen Walnussbäumen die Nüsse. Steffi Blinka verkauft die Produkte in ihrem Automaten, der nicht ewig alles vorhält. Immerhin gibt es nur zwei Walnussbäume, deren Nüsse hier verarbeitet werden und wenn der Honig verkauft ist, muss man auf die nächste Saison warten.

Andrea Hutt will sich um Fisch kümmern

Nächster Halt war dann der Automat des Biohofs Hutt zwischen Oberteuringen und Ailingen. Hier gibt es sehr viel, und Philipp Heid zückte die Geldbörse. Schoko-Eis, Rehrücken, Endiviensalat, Eier, Kartoffeln, Grünkohl und Brot kamen hier in den Einkaufskorb. Andrea Hutt hat den Anspruch, vieles und mit Bio-Zertifikat anzubieten. Und doch fehlt in der Automatenwelt etwas - Fisch. „Wir bekommen kaum Fisch in bio-zertifizierter Qualität her, obwohl ja der frische Fisch aus dem See eigentlich auch Bio wäre“, sagt sie. Sie will sich um das Thema kümmern, heute gibt es eher mal Reh.

Aus diesen Zutaten entsteht das Menü, das Philipp Heid aus Ware hiesiger Automaten zusammenstellt. (Foto: Ralf Schäfer )

Bei Hubert Knoblauchs Automaten gibt es den letzten Schliff

Auch bei Hubert Knoblauch in Berg wird der Koch fündig, der vor seiner Stellung als Küchenchef in Fischbach der kreative Kopf des Restaurants Prisma im Parkhotel Vitznau am Vierwaldstattersee war. Dort bekam er 2018 seinen ersten Stern im Schweizer Guide Michelin und später 16 Punkte im Gault Millau.

Der Allgäuer Käse aus dem Knoblauch-Automaten verfeinert die Semmel-Knödel. In dem Automaten zeigte Jonas Knoblauch uns auch noch die Birnen und eine Bratensoße, die fertig zu kaufen bei dieser genau das Richtige ist.

Der erste Milchautomat stand bei Klaus Willauer

Vorletzte Station war der Milchautomat bei Klaus Willauer am Berger Kreisel, dem ersten und bisher in unserer Region einzigen Automaten, an dem man 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche Milch in Flaschen zapfen kann.

„Viele haben hier Obst-Anbau, Milchviehhaltung findet sich direkt am See eher selten“; sagt Klaus Willauer, dessen Automat nach eigenen Angaben „ein voller Erfolg ist“. Das Ziel, das sie sich vor rund vier Jahren gesetzt hätten, sei bereits doppelt erreicht.

Weingut Herzog von Württemberg liefert Schlussakkord

Zu gutem Essen gehört auch ein guter Wein - in die Soße und ins Glas. Den wählt Philipp Heid aus dem Automaten am Schloss Friedrichshafen, wo das Weingut Herzog von Württemberg einen Lemberger Rotwein im Angebot hat. Der wird zum Teil später im Dessert für den Geschmack sorgen.

Im Automaten des Schlosses Friedrichshafen gibt es eine ganze Menge an Weinen, die Idee, einen Automaten aufzustellen, halten Kathrin Spanagel und ihre Chefin Martina Jehle, die den Weinhandel hier betreuen, für ausgesprochen gut, der Automat werde gut angenommen.

Alles in allem hat Philipp Heid für die Lebensmittel 73,40 Euro ausgegeben. Berechnet ist das Menü für vier Personen.

Daraus entstehen diese Gerichte

Der erste Gang: Endivie mit Knödeltaler.

Der zweite Gang: Rehrücken mit Püree, Grünkohl und Kürbis.

Der dritte Gang: Pochierte Birne mit Schoko-Eis.

Lesen Sie morgen, wie die Gerichte genau zubereitet werden.