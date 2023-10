Rolls Royce plant einen Stellenabbau. Weltweit sollen 2000 bis 2500 Stellen wegfallen. Ob davon auch Rolls Royce Power Systems (RRPS) in Friedrichshafen betroffen sein wird, ist noch offen. „Was das für die einzelnen Geschäftsbereiche und Standorte heißt, wird erst noch erarbeitet“, sagt Wolfgang Boller, RRPS-Pressesprecher in Friedrichshafen. Einzelheiten sollen im Januar 2024 bekanntgegeben werden.

„Das Ziel ist, Doppelfunktionen abzubauen, die im Konzern existieren“, so der Pressesprecher weiter. Solche Doppelfunktionen gebe es nicht in der Produktion, aber in der Verwaltung, so Boller. Einer Mitteilung des Mutterkonzerns zufolge soll es etwa Veränderungen bei der Organisation des Einkaufs, der Finanz- und Personalabteilungen geben.

Entwarnung kommt vom RRPS-Betriebsratchef Thomas Bittelmeyer. Er glaubt nicht, dass am Standort Friedrichshafen Stellenstreichungen anstehen. „Ich bin momentan völlig gelassen. Wir sind hoch profitabel. Unsere Arbeitsplätze sehe ich mehr als sicher.“

RRPS hat 2023 im ersten Halbjahr 143 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet.