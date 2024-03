Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Mietingen hat sich beim VfB Friedrichshafen die Zielsetzung verändert. Für die Häfler steht jetzt im Vordergrund, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu schaffen. „Wir befinden uns mitten im Abstiegskampf, das haben wir der Mannschaft in dieser Woche klargemacht“, betonte VfB-Trainer Michael Steinmaßl. Entsprechend wichtig sei für den Elften der Fußball-Landesliga das Auswärtsspiel beim zehntplatzierten TSV Riedlingen am Samstag um 17 Uhr.

Wir gehören in dieser Saison auf keinen Fall zu den Spitzenteams, das müssen wir uns gefallen lassen. Michael Steinmaßl

Steinmaßl ist es ein Anliegen, dass der VfB die Situation nicht unterschätzt. Sicherlich können es am Ende nur vier oder fünf Absteiger werden, dann müsste sich Friedrichshafen aktuell wenig Sorgen machen. Aber es kann auch sechs Mannschaften erwischen, und dazu würde momentan der VfB gehören. Auf obere Konstellationen möchte sich der 48-Jährige nicht verlassen. „Du musst der Zehnte sein, dann bist du safe (deutsch: sicher, Anm. d. Red.)“, fordert Steinmaßl einen Rang unter den Top Zehn. Zur Erinnerung: Vor der Spielzeit erhofften sich die Häfler Fußballer eine Platzierung unter den Top Fünf, aber das hat sich anders entwickelt. „Wir gehören in dieser Saison auf keinen Fall zu den Spitzenteams, das müssen wir uns gefallen lassen“, meinte Steinmaßl.

Er übernahm das Traineramt Mitte Oktober für den entlassenen Giovanni Rizzo. Die Schwankungen hat allerdings auch er nicht abstellen können. Steinmaßl sensibilisierte seine Fußballer in dieser Woche zwar, möchte aber auch nicht zu viel Druck ausüben. „Wir sollen nicht überziehen, wir sollen locker aufspielen“, sagte der VfB-Trainer. „So wie im Training, da sieht es gut aus.“

Allerdings muss Friedrichshafen nun erst einmal weiter ohne Außenbahnspieler Pierre Hodapp auskommen. Wegen seiner angeblichen Schiedsrichterbeleidigung beim 2:3 in Heimenkirch - der VfB sieht das komplett anders - wurde der 26-Jährige für vier Spiele gesperrt und fehlt damit noch drei Partien. Mittelfeldmann Marcel Scheuböck ist angeschlagen. Innenverteidiger Stephan Steinhauser hat sich fitgemeldet.

VfB Friedrichshafen trainiert auf Rasen

Die Auswärtspartie in Riedlingen wird eine Umstellung. Friedrichshafen hat die gesamte Vorbereitung, alle Testspiele und alle bisherigen drei Ligaspiele im Jahr 2024 auf Kunstrasen absolviert. Um sich darauf einzustellen, hat der VfB in dieser Woche komplett auf Rasen trainiert. Mit dem TSV Riedlingen treffen die Häfler auf „eine gewachsene Mannschaft, die wir wie auch mit Auf und Abs zu kämpfen hat“, so Steinmaßl.