Die polizeiliche Beratungsstelle in Friedrichshafen ist umgestaltet und wieder für Besucher geöffnet worden. In der Passage zwischen Karlstraße und Seestraße erhalten die Bürger an jedem ersten Freitag im Monat wichtige Informationen zu den Themen Sicherheit im Straßenverkehr, Betrug und Einbruchschutz. Wer sich vor Ort über einbruchssichere Fenster und Türen informieren lässt, kann sogar auf einen finanziellen Zuschuss hoffen.

Während der Corona-Pandemie habe sich die Zahl der Einbrüche auf einem historisch niedrigen Stand befunden, sagte der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer, der zur Wiedereröffnung einen Besuch abstattete.

Einbrüche nehmen wieder zu

Inzwischen steige sie wieder an. Während die Polizei für das Jahr 2022 rund 56 Einbrüche im Bodenseekreis verzeichnet, liegt die Zahl in diesem Jahr bereits bei 64, sagt der Polizeipräsident.

Wer sich darüber informieren will, wie er sein Haus am besten vor Dieben schützen kann, hat bei der polizeilichen Beratungsstelle die richtige Anlaufstelle. Das werde in Hinblick auf die dunkle Jahreszeit immer wichtiger, betont Stürmer.

Denn gerade da nähmen die Einbrüche zu. Der Polizeipräsident versichert aber: „Auch wenn die Zahl der versuchten Einbrüche steigt, führen sie seltener zum Erfolg.“

Prävention gegen Einbruch, Raub und Unfälle

Vor der Pandemie und der darauffolgenden Schließung der Beratungsstelle gab es in den Räumen einen Bereich, der sich mit den Themen Jungendschutz, Waffen und Drogen beschäftigte. An dieser Stelle befinden sich nun Informationsgegenstände zur Verkehrsprävention.

„Mittlerweile sind wir häufig an Schulen im Einsatz, um Jugendliche über Drogen aufzuklären und zu warnen. Wir sind hier also sowieso aktiv“, erklärt Achim Kruzinski von der Präventionsabteilung der Polizei.

In der polizeilichen Beratungsstelle verrät Polizist Hans Hunger, wie ein Helm richtig zu tragen ist und wie der Airbag für Fahrradfahrer richtig angewendet wird.

Sofort auflegen. Hans Hunger

Tipps erhalten die Besucher auch darüber, wie sie mit betrügerischen Anrufen umgehen sollten. Wenn sich am anderen Ende der Leitung eine Person als Polizei ausgibt und vom Unfall eines nahen Verwandten oder einem Einbrecher spricht, sollte der Anrufempfänger eines tun: „Sofort auflegen“, betont Polizist Hans Hunger. Das betreffe auch Anrufe, in denen Geld gefordert werde.

Hans Hunger ist Experte für Einbruchschutz in der Beratungsstelle. Er zeigt, wie ein Fenster mit einer Pilzkopfverriegelung einbruchssicher gemacht und wie eine Wohnungstür zu einer überwindbaren Hürde wird.

„Wenn ein Fenster dem Einbruchsversuch standhält, lassen die Täter nach drei bis vier Minuten von ihrem Vorhaben ab“, ergänzt Achim Kruzinski.

Stadt bezuschusst sicheren Tür- und Fensterbau

Und wer sich von Hans Hunger zum Thema Einbruchschutz beraten lässt, bekommt von der Stadt Friedrichshafen einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro für ein Fenster und 150 Euro für die Außentüre. Voraussetzung ist, dass RC2-Fenster eingebaut werden ‐ also Fenster, die als besonders einbruchssicher gelten.

Die geförderten Türen und Fenster müssen sich im Erdgeschoss befinden oder im ersten Obergeschoss an einen Balkon angrenzen. „Ohne einen festen Untergrund bringt der Einbrecher nicht genügend Kraft auf, um Fenster oder Türen aufzubrechen“, erklärt der Polizist.

Nach der Beratung unterzeichnet der Experte für Einbruchschutz einen entsprechenden Förderungsantrag. „Erst danach darf ein Angebot eingeholt, der Auftrag aber nicht direkt vergeben werden“, betont er.

Liegt dies vor, würde es vom Umweltamt der Stadt Friedrichshafen geprüft. „Nach der Bewilligung dürfen die Fenster gebaut oder sicherheitstechnisch optimiert werden. Dann wird die Förderung ausgezahlt“, sagt Hunger.

Geöffnet hat die polizeiliche Beratungsstelle an jedem ersten Freitag im Monat, zwischen neun und 13 Uhr. Telefonisch erreichbar sind die Beamten auch außerhalb der Öffnungszeiten unter der Nummer 07541/3614251.