Startschuss zur neuen Förderrunde von „Potzblitz“

Junger Forschergeist hat in Friedrichshafen eine echte Chance: Auch im neuen Schuljahr 2023/24 unterstützt das Schüler-Forscher-Programm „Potzblitz! Frisch gefragt. Frech geforscht“ Forschungsprojekte aus Häfler Schulen. Ob Grundschule, Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium: Das Programm spricht alle Schulformen und alle Klassenstufen an.

Zum zehnten Mal schreibt die Zeppelin-Stiftung das Programm aus, mit dem das Netzwerk zwischen Schulen und außerschulischen Partnern fester geknüpft werden soll. Alle Disziplinen sind gefragt: Geistes- und Kulturwissenschaften sowie die MINT-Fächer. Wichtig ist, dass die Projekte im weiteren Sinne einer Forschungsfrage nachgehen. Und dass sie einen außerschulischen Partner an ihrer Seite wissen.

Bis zu 1500 Euro winken den Projekten. Ob im Rahmen des regulären Unterrichts, ob in einer AG, in Projekttagen oder wie auch immer: das Thema und die Beteiligten bestimmen den Aufwand für eine Forschungsfrage. Potzblitz will möglich machen, nicht verhindern. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum Freitag, 17. November. Am 19. April 2024 stellen sich dann die geförderten Projekte im Rahmen der Schüler-Forscher-Konferenz im Jugendzentrum Molke vor.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular gibt es online unter www.potzblitz.friedrichshafen.de