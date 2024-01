Starke Häfler Volleyballer lassen Giesen keine Chance

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben gegen die Helios Grizzlys Giesen ein starkes Spiel gezeigt. Gegen den Tabellenzweiten gewannen die Häfler am Samstagabend in der ausverkauften und sehr lauten Spacetech-Arena mit 3:1 (25:19, 17:25, 25:22, 25:15). Die drei Punkte waren für den VfB extrem wichtig - so zogen sie in der Tabelle vorübergehend wieder an Giesen vorbei.

Etwas schleppender Start

Die Grizzlys haben bei aktuell einem Punkt Rückstand allerdings ein Spiel weniger absolviert. „Dieser Sieg war dennoch ganz wichtig im Kampf um Platz zwei und drei“, sagte VfB-Trainer Mark Lebedew. „Wir haben am Anfang und auch im zweiten Satz ein bisschen mit uns selbst gekämpft. Dann haben wir aber gezeigt, dass wir heute die bessere Mannschaft waren.“ Zum besten Spieler wurde Michal Superlak gewählt. Der Pole kam auf 22 Punkte, Tim Peter erzielte 16 Punkte, Jackson Young 14 Punkte und José Masso zehn Punkte. „Das Ergebnis stimmt“, meinte Peter. „Wir haben viele Sachen gut gemacht.“

Nach einem schleppenden Start, einem 2:5-Rückstand und technischen Problemen bei der Darstellung des Spielstands in der Halle steigerte sich der VfB. Angeführt von Tim Peter und Michal Superlak kämpfte sich Friedrichshafen gegen zunächst präsentere Grizzlys heran. Beim Stand von 10:11 kam Superlak zum Aufschlag, seine Serie führte bis zum 14:10. In der Folge machte Giesen nun mehr Fehler - vor allem im Aufschlag.

Zu viele Fehler im zweiten Satz

Dazu fand ihr Topangreifer Michiel Ahyi nicht ins Spiel. „Ihn hatten wir meist gut im Griff“, sagte Peter. Die Häfler waren in der Abwehr fast an jedem Ball dran, hielten den Vorsprung, Tim Peter verwandelte schließlich den zweiten Satzball zum 25:19. Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild. Ahyi kam nun viel besser zur Geltung, während bei den Häflern die Zahl der Fehler stieg. Aus einem 5:5-Zwischenstand machte Giesen eine 13:8-Führung.

Der VfB verschlug zu viele Aufschläge und hatte jetzt auch Probleme in der Annahme und beim Angriff. Zwar kamen die Gastgeber noch einmal auf 16:19 heran, doch zwei Fehler von Superlak sowie unter anderem ein cleverer Angriff von John Hatch über den VfB brachten den Gästen beim 24:17 sieben Satzbälle. Bezeichnend für den Durchgang: Gleich den ersten nutzten die Grizzlys durch einen Block von Ahyi gegen Peter.

Am Ende klappte bei den Häflern fast alles

Mit dem Niederländer Ahyi hatten die Häfler nun einige Probleme. Der 25-Jährige war mit Abstand der gefährlichste Angreifer der Giesener und hielte seine Mannschaft im Spiel. Beziehungsweise brachte sie zurück, denn der VfB führte im dritten Satz bereits mit 18:14. Dank Ahyi kamen die Grizzlys auf 19:20 heran. Doch dann wurde er zweimal von José Masso geblockt - den dritten Satzball schlug Superlak schließlich geschickt in den Block zum 25:22.

Einen Punkte hatten die Häfler sicher, doch damit waren sie natürlich nicht zufrieden. Sie wollten drei Zähler, sie brauchten beim Blick auf die Tabelle auch drei Punkte - und sie holten sich die drei Punkte. Im vierten Satz spielte sich der VfB zwischendurch in einen kleinen Rausch. Am Ende klappte fast alles. Bis zum 10:7 blieb Giesen noch dran, kurz darauf stand es allerdings 20:11. Giesens Trainer Itamar Stein schüttelte an der Seite den Kopf, die Häfler und ihre Fans holten schon zum Feiern aus. Ein Ass von Masso brachte dem VfB zehn Matchbälle, den zweiten verwandelte Young zum 3:1-Heimsieg. „Das war ein Sechs-Punkte-Spiel für uns“, sagte Lebedew. „Wir haben das richtige Ergebnis geschafft.“