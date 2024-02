Der traditionelle Starkbier-Anstich hat am Samstagsvormittag über 500 Gäste ins Graf-Zeppelin-Haus gelockt. Die waren meist, entsprechend der Einladung, in „Tracht oder Landhausstil“ gekleidet. Eingeladen zum Fassanstich haben die Stadt Friedrichshafen mit der Meckatzer Brauerei, unterstützt von der Metzgerei Buchmann, dem Blumenhaus Mayer und der Zehrer Gastronomie.

Hein übt fürs Seehasenfest

Begrüßung und Moderation hat GZH-Leiter Matthias Klinger übernommen, der auch Sozialbürgermeister Andreas Hein zum Fassanstich führte und Brauereichef Michael Weiß auf der Bühne begrüßte. Dazu waren noch zahlreiche Honoratioren aus Stadt und Kreis gekommen, ebenso wie Amtsträger, darunter auch etliche Gemeinderäte und Abgeordnete sowie Landrat Luca Prayon und der Erste Landesbeamten des Bodenseekreises, Christoph Keckeisen. Heins Fassanstich-Premiere, vom GZH-Chef als „Übung fürs Seehasenfest“ beschrieben, fiel mit gezählten drei, gefühlten fünf Schlägen, bis das Bier lief, ganz ordentlich aus. Jedenfalls musste das Putzpersonal auf der Bühne nur wenig wegwischen.

Der neue Sozialbürgermeister betonte auf Nachfrage: „Sehr schön, wieder hier am Bodensee zu sein, da komme ich her.“ Er verriet außerdem, dass er schon in einer Narrenzunft aktiv war und noch mit einer Band spiele. Sein Musikinstrument ist Akustik- beziehungsweise Rhythmusgitarre. Geheim bleiben sollte vorerst der Name der Band - aber, diese Ankündigung hatte ihm Matthias Klingler auf der Bühne entlocken können, es könne durchaus in näherer Zukunft einen Bandauftritt im GZH geben. Die Veranstaltung begleiteten die „La Paloma Boys“ unter der Leitung von Matthias Beifert, die nicht nur mit traditioneller Blasmusik sondern auch mit Oldies und Hits samt Soli glänzten.

Venus steigt in die Bütt

Seegockel-Zunftmeister Oliver Venus nahm schließlich routiniert die Aufgabe des Fest- oder Büttenredners wahr. Dabei gab es nicht nur Ansprache und Reime, sondern schließlich auch Gesang zu verschiedenen „Schandflecken“ oder „Unrühmlichkeiten“ in Friedrichshafen. Besonders arbeitete sich der Zunftmeister an der neu gestalteten Friedrichstraße ab - einschließlich „Friedrichstraßensong“.

Gefastet wurde beim Starkbieranstich zur Fastenzeit allerdings nicht. Bei Weißwürsten oder Schweinsbraten war das wohl nicht so wirklich leicht. Viele haben die Gelegenheit genutzt, den Meckatzer Bock vom Fass zu probieren und ließen sich von seiner süffig-malzigen Note und süßlich-würzigen Geschmack überzeugen. Der feinwürzige Fastentrunk hat immerhin 7,2 Volumenprozent Alkohol und wird nach Angaben von Meckatzer Gebietsverkaufsleiter Uli Stegmann tatsächlich speziell zur Fastenzeit gebraut und ist ein der Kategorie untergäriges Starkbier angesiedelt. Er lässt sich offensichtlich auch schon vor dem „Zwölfe-Läuten“ mit oder ohne Weißwurst genießen.