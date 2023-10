Martin Rebmann, Stadtdiakon der Katholischen Gesamtkirchengemeinde, hat bei der Polizei zwei Immobilienbesitzer angezeigt, die in Friedrichshafen Wohnungen beziehungsweise Zimmer an Geflüchtete vermieten. Weil sie, vorsichtig formuliert, sehr ambitionierte Mieten verlangen. Um Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen und gleichzeitig das Konfliktpotenzial im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten zu minimieren, appelliert Rebmann an die Stadt, verstärkt in den Bau von Wohnheimen, verteilt auf verschiedene Quartiere, zu investieren.

659 Euro Kaltmiete für 85 Quadratmeter. Die Angaben in dem Mietvertrag, der Martin Rebmann vorliegt, klingen für Häfler Verhältnisse nach einem richtigen Schnäppchen. Etwas stutzig machen allerdings die Details: nur ein Zimmer, dazu Küche und Bad mit WC. Ein Loft? Nein.

659 Euro Kaltmiete für zwölf Quadratmeter

Es geht hier vielmehr um ein laut Rebmann etwa zwölf Quadratmeter großes Zimmer in einer 85 Quadratmeter großen Wohnung, die offensichtlich als WG genutzt wird. Nur für dieses Zwölf-Quadratmeter-Zimmer und die Mitbenutzung von Küche und Bad bezahlt Rebmanns Klientin, eine aus der Ukraine geflüchtete alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter, 659 Euro Kaltmiete.

Das ist genau der Maximalbetrag, der vom Landratsamt als angemessene Bruttokaltmiete in Friedrichshafen für zwei Personen akzeptiert und vom Jobcenter ausbezahlt wird. Als angemessen gilt dieser Betrag allerdings für eine Wohnung mit 46 bis 60 Quadratmeter, die mit niemandem geteilt wird. In der fraglichen Wohnung leben aber offenbar noch drei weitere Frauen.

Wie hoch deren Miete ist, kann Martin Rebmann zwar nicht mit Gewissheit sagen, weil sie nicht seine Klientinnen sind. Er geht aber davon aus, dass auch sie das Maximum dessen zahlen, was als angemessen gilt. In Friedrichshafen sind das für eine Person 590 Euro. Insgesamt würde die Bruttokaltmiete für die Wohngemeinschaft demnach bei 2429 Euro liegen ‐ als angemessen für fünf Personen gelten 1107 Euro für 91 bis 105 Quadratmeter. Und Rebmann liegen nach eigener Aussage Hinweise vor, wonach die Vermieterin noch mindestens zwei weitere Wohnungen nach dem gleichen Prinzip an Geflüchtete vermietet.

In einem anderen Fall haben vor allem der Zustand der Wohnung und eine drastische Erhöhung der Nebenkosten den Stadtdiakon dazu bewogen, Anzeige zu erstatten. Hier geht es um eine Familie, die mit sechs Kindern aus Syrien geflüchtet war und für die fragliche Wohnung zunächst 1300 Euro Kaltmiete plus 350 Euro Nebenkosten gezahlt hat. Ab Juli 2022 sollte die Familie laut Rebmann dann plötzlich 1050 Euro Nebenkosten zahlen.

Die Wohnung befindet sich in einem so schlechten Zustand, dass sie an Deutsche gar nicht vermietbar wäre. Martin Rebmann

Laut Mietvertrag misst die Wohnung 122 Quadratmeter, beim Nachmessen kam Rebmann auf maximal 97 Quadratmeter. Was ihn noch mehr ärgert: „Die Wohnung befindet sich in einem so schlechten Zustand, dass sie an Deutsche gar nicht vermietbar wäre. Hier wird ganz klar die Notlage der Geflüchteten ausgenutzt, um möglichst viel Miete zu erzielen. Wobei die Menschen natürlich froh sind, dass sie überhaupt eine Wohnung haben“, sagt er.

Und Rebmann kennt noch weitere Beispiele, in denen für kleine Wohnungen in schlechtem Zustand zum Teil mehr Miete pro Quadratmeter verlangt wird als in modernen Neubauwohnungen. Die strafrechtliche Latte für Mietwucher liegt allerdings ziemlich hoch. Auch für die Fälle, die er zur Anzeige gebracht hat, habe ihm die Polizei keine allzu großen Hoffnungen gemacht, berichtet der Diakon.

Ein Fall aus Tettnang war Anfang des Jahres sogar auf dem Schreibtisch der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart gelandet. Hier ging es um eine Frau aus der Ukraine, die für ein möbliertes Zimmer und die Mitbenutzung anderer Räume 560 Euro pro Monat bezahlte. In der Beurteilung kam die Generalstaatsanwaltschaft damals zum Ergebnis, dass es sich strafrechtlich nicht um Mietwucher handelt ‐ gab gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ aber auch zu verstehen, dass dies keine „sozialrechtliche oder zivilrechtliche Bewertung“ sei.

Das ist nicht leistbar. Robert Schwarz

Das Geld für die Miete erhalten Geflüchtete, die noch keinen eigenen Job und deshalb auch kein Einkommen haben, in der Regel vom Landratsamt. Eine echte Überprüfung der Mietverhältnisse findet dort allerdings nicht statt. „Das ist nicht leistbar und vor allem eine privatrechtliche Angelegenheit“, teilt Robert Schwarz als Sprecher des Landratsamts mit.

Wenn die gesetzlichen Vorgaben für eine Erstattung der Wohnkosten erfüllt seien, könne und wolle die Behörde die Leute nicht bevormunden, ob sie die angebotenen Wohnverhältnisse akzeptieren. „Wir haben ja auch das Interesse, dass die Leute unterkommen, was schwierig genug ist“, so Schwarz. Und weiter: „Uns ist bewusst, dass manche Immobilieneigentümer die Notlage der Menschen und auch der öffentlichen Hand ausnutzen und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten das Maximale herausholen ‐ zum Nachteil der Betroffenen und der öffentlichen Haushalte.“

Stadt lehnt unangemessene Angebote ab

Auch im Häfler Rathaus weiß man das, Martin Rebmann hat sich mit einzelnen Fällen auch schon direkt an die Stadt gewandt. „Unsere Prüfung hat allerdings ergeben, dass wir hier keine Einflussmöglichkeiten haben“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Und sie bestätigt, dass auch die Stadt selbst Angebote von Vermietern erhalten habe, die „nicht angemessen“ gewesen seien und die man deshalb auch nichg angenommen habe. Die durchschnittliche Miete bei Unterkünften, die die Stadt für Geflüchtete angemietet hat, liege bei rund neun Euro pro Quadratmeter.

Bei Stadtdiakon Martin Rebmann hat sich angesichts der geschilderten Lage ein gewisser Frust angestaut. Er appelliert an die Stadt, verstärkt in den Neubau von Wohnheimen zu investieren. In Böblingen, wo Rebmann bis 2021 tätig war, habe man damit gute Erfahrungen gemacht.

Diakon plädiert für Wohnheime mit kleinen Einheiten

„In Friedrichshafen fehlen viele kleine Wohneinheiten“, sagt Rebmann. Wohnheime mit kleinen Einheiten, die ausgestattet sind mit eigener Nasszelle und Küchenzeile, könnten aus seiner Sicht wesentlich dabei helfen, verschiedene Probleme in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel könnten solche Heime mit passendem Wohnraum für Einzelpersonen eben auch dazu beitragen, Vermietungsmodelle wie eingangs beschrieben zu vermeiden. Schneller und günstiger umsetzbar als sozialer Wohnungsbau in Form von Mehrfamilienhäuser seien solche Konzepte ebenso.

Aber auch generell sieht Rebmann eine zu frühe dezentrale Unterbringung von Geflüchteten eher kritisch. „Das ist erst dann sinnvoll, wenn sie richtig angekommen sind und die Sprache beherrschen“, sagt er. In Wohnheimen würden Geflüchtete von Sozialarbeitern unterstützt, auch die Vermittlung von Paten, die sie begleiten, bis sie alleine zurecht kommen, sei dort einfacher.

Gemeinderat berät weitere Strategie im November

Dass Heime, in denen auf relativ engem Raum viele Geflüchtete zusammenleben, ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich bringen, ist Martin Rebmann natürlich bewusst. Durch Küchenzeilen und Nasszellen, die mit niemandem geteilt werden müssen, könne das aber deutlich reduziert werden. Der Diakon sieht das Wohnheimmodell als eine Art Lückenschluss zwischen Gemeinschaftsunterkunft und eigener Wohnung ‐ aber auch nicht nur beschränkt auf Geflüchtete als Bewohner. „Solche Heime könnten generell für mehrere Jahre als sozialer Wohnraum genutzt werden“, sagt Rebmann.

Im Häfler Rathaus hält man sich zu dieser Anregung vorerst bedeckt. „Der Gemeinderat wird voraussichtlich im November über die weitere Strategie bei der Unterbringung von Geflüchteten beraten. Dabei werden auch geeignete Flächen für eine eventuelle Bebauung betrachtet werden. Welche Überlegungen dann weiterverfolgt werden, wird die Beratung zeigen“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt.