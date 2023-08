Oktoberfest im Dirndl-Bikini

Als ich vor Jahren den ersten Stand–up–Paddler auf dem Bodensees sah, staunte ich: In welcher meditativen Ruhe der Paddler auf seinem Brett stand. Und wie mühelos er das Gleichgewicht hielt, ohne ins Wasser zu fallen!

Mit Schampus als Trittbrettfahrer zu Wincent Weiss

Inzwischen hat diese Bewunderung nachgelassen. Die Stand–up–Paddler haben sich schneller vermehrt als Karnickel in ihrem Bau. Neulich, bei den Open–Air–Konzerten von Wincent Weiss und Lea, wurden die Paddelbretter gar zu Trittbrettern: Um die Auftritte kostenlos zu erleben, fuhren die Stand–up–Paddler bis an die Uferzone des GZH und tranken dort ein paar Gläser Schampus auf die Sicherheitsleute. Die patrouillierten am Ufer und mussten die Schmarotzer dulden.

Trockenzonen mit Kind, Kegel und Käsebrötchen

Aber Moment: Stand–up–Paddler und Schampus, wie passt denn das zusammen? Freilich gar nicht. Wer im Stehen paddelt, hat alle Hände voll zu tun. Tatsächlich waren auf den Stand–up–Brettern aber ausschließlich Sit–down–Paddler unterwegs. Und das nicht nur an diesen Konzertabenden. Immer mehr verliert das Stand–up–Paddeln seine Anmut, weil die Bretter als Trockenzone mit einigem Komfort erkannt werden. Anstatt sich weiter abzumühen, auf dem breiten Stehbrett nicht ins Schwanken zu kommen, setzt man sich lieber gleich gemütlich drauf und nutzt es für gemütliche Ausfahrten mit Kind, Kegel und haufenweise Käsebrötchen. An Platz fehlt’s ja nicht.

Der Mensch neigt zur Gemütlichkeit

Der Mensch neigt eben zur Gemütlichkeit. Und er ist praktisch veranlagt. So ein Breitbrett ist immer noch transportabler als ein sperriges Boot, für das man deshalb auch einen Liegeplatz braucht. Das macht das eh schon billigere Brett erst recht zur günstigen Alternative.

Das Board wird zum schwimmenden Biertisch

Trotzdem finde ich es komisch, wenn das Brett zum schwimmenden Biertisch wird, wie zuletzt bei der großen Stand–up–Paddel–Party, die die Messe Friedrichshafen auf dem See veranstaltet hat. Dort musste keiner der Besucher seine Steherqualitäten beweisen. Mitzubringen waren lediglich Hunger, Durst und Sitzfleisch.

Die Zukunft gehört dem Offshore–Oktoberfest

Aber dieses Konzept hat Potenzial. Weil schwimmende Hallen in Friedrichshafen seit dem Grafen Zeppelin einen guten Ruf besitzen, tüftelt die Messe bestimmt schon an einem schwimmenden Festzelt, für das Offshore–Oktoberfest mitten auf dem Bodensee. Die Besucher sehe ich schon vor mir: Tausende sitzende Stand–up–Paddler in Leder–Badehosen und Dirndl–Bikinis. Über die Beschwerden der Anwohner wegen des Bierzeltkrachs reden wir, wenn es soweit ist.

