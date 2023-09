Stärken der Jugendlichen stehen im Mittelpunkt

Im September startete bereits der vierte Jahrgang des Bildungsganges „AVdual“ (Ausbildungsvorbereitung dual) an der Droste-Hülshoff Schule in Friedrichshafen. AVdual sieht neben einer Pädagogik des niveaudifferenzierten Lernens mit unterschiedlichen Bildungszielen eine verstärkte Einbindung von Betriebspraktika gekoppelt an eine individuelle Begleitung der Jugendlichen vor, teilt die Droste-Hülshoff-Schule mit. AVdual ist zusammen mit einer intensivierten Beruflichen Orientierung und einem regionalen Übergangsmanagement beim Landkreis Kernbestandteil des Konzeptes.

Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch der allgemein bildenden Schule noch Unterstützungsbedarf bei der Berufswege- oder Lernwegeplanung haben, sollen über eine einjährige Ausbildungsvorbereitung mit dualem Ansatz zu einer Ausbildung geführt werden. Der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstands ist möglich. Die Einbeziehung der zweijährigen zur Fachschulreife führenden Berufsfachschule (2BFS) öffnet zudem den Weg zum mittleren Bildungsabschluss. Das pädagogische Konzept und die integrierten Praktika in verschiedenen Berufen helfen dabei, die Neigungen und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler herauszufinden und Betriebe kennenzulernen. So erkennen sie schnell, ob der Wunschberuf wirklich der richtige für sie ist.

Bei der Suche, Vermittlung und während der Praktika werden die Schülerinnen und Schüler durch AVdual-Begleitungen individuell unterstützt. Die bisherigen Rückmeldungen über den Bildungsgang an der Droste-Hülshoff-Schule seien durchweg positiv. So berichten AVdual-Schüler: „Es hat mir sehr geholfen herauszufinden, welcher Beruf zu mir passt, meinen Ausbildungsplatz zu finden, Bewerbungen zu schreiben.“ Oder auch: „Ich wusste nicht, wie ich nach der 9. Klasse weitermache. Es war auch schwierig eine neue Sprache zu lernen. AVdual hat mir wirklich sehr geholfen.“

Im AVdual stehen die Stärken der Jugendlichen im Mittelpunkt. Dank der ganztägigen Schulart haben sie auch Zeit, bei verschiedenen Projektarbeiten wie beispielsweise der Renovierung eines Segelbootes mitzuwirken, ihre Interessen, Fähigkeiten und Kenntnisse zu entdecken und auch persönliche Kompetenzen zu erweitern. Sollte sich ein Schüler für den mittleren Bildungsabschluss interessieren, kann bei entsprechenden Leistungen auch dieser direkt an der Droste-Hülshoff-Schule innerhalb der zweijährigen Berufsfachschule angehängt werden. Weitere Informationen unter www.dhs-fn.de.