Ein städtischer Flüchtlingsbeauftragter soll in Friedrichshafen als Ansprechpartner für die Bevölkerung bereitstehen ‐ zumindest wenn es nach der FDP-Fraktion im Gemeinderat geht.

Die FDP stellte einen entsprechenden Antrag, über den der Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) in seiner kommenden Sitzung am Montag, 6. November, entscheiden wird. Die Stadtverwaltung lehnt die Idee ab.

„Viele Bewohner der Stadt Friedrichshafen sind wegen der Zunahme an Flüchtlingen besorgt. Es entstehen Gerüchte und Erzählungen, dass die Flüchtlinge in vielen Bereichen bevorzugt würden“, schreiben Gaby Lamparsky und Markus Steybe für die FDP-Fraktion in dem Antrag.

Es kann nicht Ziel sein, dass Kritiker, die nicht einmal den Mut haben, zu ihren Aussagen zu stehen, personelle Ressourcen binden. Sitzungsvorlage Stadt Friedrichshafen

Es sei eine Entwicklung, die man mit Sorge betrachte. Ein Lösungsansatz könnte aus Sicht der FDP sein, bei der Stadtverwaltung einen Beauftragten für Flüchtlings- und Migrationsfragen zu benennen.

FDP will rechtem Rand den „Nährboden“ nehmen

Dieser Mitarbeiter soll Hinweisen nachgehen, Gerüchte aufklären und die Öffentlichkeit informieren. „Wir möchten den Mitmenschen ein Ventil bieten und durch Aufklärung anhand von seriös erfassten Fakten dem rechten politischen Rand den Nährboden nehmen“, schreibt die FDP.

Und das möglichst bald: Man soll die Stelle „schnellstens“ etablieren, „um noch vor den kommenden Wahlen entgegenwirken zu können“, heißt es im Antrag.

Teilweise laut, polemisch und aggressiv ging es bei der Info-Veranstaltung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in der Müllerstraße zu. Die FDP betrachtet die Stimmung in der Bevölkerung mit Sorge und wünscht sich deshalb einen städtischen Ansprechpartner für das Thema. (Foto: Marcus Fey )

Neue Mitarbeiter müsste die Stadt aus Sicht der FDP hierfür nicht gewinnen: „Wir gehen davon aus, dass diese Aufgabe durch vorhandenes Personal erfüllt werden kann“, schreibt die Fraktion.

Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob ein oder mehrere Ansprechpartner bestellt werden müssen. Auch soll die „abgestimmte Kommunikation“ zwischen Stadt und Landkreis gegeben sein.

Warum die Stadtverwaltung gegen die Idee ist

Im Rathaus lehnt man den Vorstoß der FDP ab. „Populisten sind nicht an Fakten interessiert. Sie haben eine durch Vorurteile geprägte Sichtweise, die auch ein Flüchtlingsbeauftragter nicht ändert“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung zur kommenden FVA-Sitzung.

Schon heute sei es so, dass die Stadt über das Thema umfänglich informiere. Anfragen aus der Bevölkerung würden seit Jahren über mehrere Kanäle ‐ zum Beispiel von Sachbearbeitern oder im Internet-Portal „Sag’s doch“ ‐ „relativ reibungslos bearbeitet“.

Keine Auskünfte von der Stadt bekämen Personen, die „einfach Dinge behaupten“, schreibt die Verwaltung ‐ und weiter: „Es kann nicht Ziel sein, dass Kritiker, die nicht einmal den Mut haben, zu ihren Aussagen zu stehen, personelle Ressourcen binden.“

Gremium entscheidet am Montag

Die Notwendigkeit einer Stelle mit „Auskunfts- und Erklär-Funktion für Gerüchte um Flüchtlinge“ sieht man nicht. „Fakten kann man problemlos nachlesen und die werden von uns auch in regelmäßigen Abständen geliefert“, heißt es in der Vorlage.

Deshalb schlägt die Stadtverwaltung vor, den Antrag der FDP abzulehnen. Ob der FVA dieser Argumentation folgt, zeigt sich in seiner kommenden Sitzung. Sie findet am Montag, 6. November, um 16 Uhr im Rathaus statt.