Friedrichshafen

Stadtwerk und Stadt Meersburg bringen Seewärme auf den Weg

Friedrichshafen / Lesedauer: 3 min

Das Stadtwerk am See (SWSee) und die Stadt Meersburg machen den Weg frei für die Nutzung von Wärme aus dem Bodensee. Der Meersburger Gemeinderat beschloss — wie schon zuvor der Aufsichtsrat des Stadtwerks am See — mit großer Mehrheit die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft, die das Projekt umsetzen soll.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 17:01 Von: sz