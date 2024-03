Stadtwerk spendiert Trikotsätze für Vereine

Das Stadtwerk am See ruft Sportvereine und insbesondere Jugendmannschaften zum Trikotwettbewerb auf. Teilnehmen können alle Bereiche des Sports. Auf die Gewinner warten neue Trikots und ein Fotoshooting für die ganze Mannschaft. Teilnahmeschluss ist der 17. April.

Beim jährlichen Wettbewerb „Team-Trikot“ vergibt das Stadtwerk am See drei Trikotsätze für Jugendmannschaften. Die Aufgabe für die Teilnehmer lautet: „Sagt uns, warum ausgerechnet ihr einen neuen Trikotsatz verdient habt“, so die Aufforderung der Projektleiterin Susi Mikulic vom Stadtwerk am See an die Vereine.

Der Wettbewerb, der zum zehnten Mal in Folge stattfindet, sei bewusst breit gefasst und richte sich an die klassischen Mannschaftssport- aber auch an Einzel- und Gruppensportarten, die man beim ersten Gedanken weniger mit „Trikots“ in Verbindung bringt. So gehörten in den vergangenen Jahren auch eine Rhönradgruppe, eine Tanzformation oder ein Segelverein zu den Gewinnern.

Bis zum 17. April läuft die Bewerbungsfrist. Teilnehmen können alle Jugendmannschaften aus Friedrichshafen, Überlingen, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Frickingen, Hagnau, Heiligenberg, Immenstaad, Markdorf, Meersburg, Owingen, Salem, Sipplingen, Stetten und Uhldingen-Mühlhofen. Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zum „Team-Trikot“ auf stadtwerk-am-see.de/teamtrikot.