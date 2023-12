Über Energiewende, Wärmewende und Verkehrswende sowie die Folgen hat SZ-Redakteur Ralf Schäfer mit Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer des Stadtwerks am See, der Technischen Werke Friedrichshafen und der Stadtwerke Überlingen, gesprochen.

Was beschäftigt das Stadtwerk am See aktuell und perspektivisch in der Region nördlicher Bodensee?

Uns beschäftigt dreierlei: die Verkehrswende, die Wärmewende und die Stromwende. Und diese drei Wenden sind Zukunftschancen, die alle etwas damit zu tun haben, wie wir das Thema Klimaneutralität hinbekommen. Alle drei Themen sind eng miteinander verbunden.

Was bedeutet denn Verkehrswende für das Stadtwerk am See?

Wir sind Logistiker und bewegen pro Jahr rund 6 Millionen Menschen. Bei der Verkehrswende geht es darum, den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) Schritt für Schritt zu dekarbonisieren, also wegzukommen von fossilen Brennstoffen in der Antriebstechnik. Beim Stadtverkehr Friedrichshafen zum Beispiel gehen wir 2024 einen großen Schritt mit einem neuen Stadtbuskonzept. Dazu haben wir 38 neue Busse gekauft - sieben vollelektrische, 31 mit konventionellem Antrieb. Das sind noch Dieselbusse, die aber auch mit synthetischem Kraftstoff betrieben werden können. Bei den sieben vollelektrischen Bussen - fast jeder fünfte Bus unserer gesamten Flotte - gibt es noch einen Lieferengpass. Die Busse werden nach der Jahresmitte 2024 geliefert und dann auch sofort eingesetzt. In der Übergangszeit fahren noch sieben alte Busse.

Zusätzlich zu den neuen Bussen wird es ab 2024 dichtere Taktzeiten, längere Abendverkehre und neue Fahrgast-Informationssysteme geben. Und wir planen zusätzliche Expresslinien nach Markdorf und Oberteuringen, allerdings noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Damit können wir uns gut vorstellen, dass wir einige Bürgerinnen und Bürger vom Individualverkehr in unsere Busse bekommen. Ab Mitte kommenden Jahres wird das Straßenbild in Friedrichshafen mit den E-Bussen ein ganz neues sein.

Was gehört denn noch zur Verkehrswende dazu?

Ein weiterer Teil der Verkehrswende ist das Thema „Weg von der Tankstelle, hin zur Steckdose“, also zur Elektromobilität. Wichtig ist dabei, dass das Laden möglichst einfach ist. Wir sind insofern mit im Spiel, als wir unsere „Lebensadern“ - unsere Stromnetze - zur Verfügung stellen und weiter ausbauen, damit sie die zusätzlichen Strommengen auch verkraften. Gleichzeitig bauen wir die Lade-Infrastruktur aus - in unseren Parkhäusern, aber auch in der Öffentlichkeit oder beispielsweise bei Unternehmen.

Zusätzlich arbeiten wir auch am Thema bidirektionales Laden, wo wir in einer Projektgruppe zusammen mit anderen Unternehmen und Herstellern forschen. Das ist Verkehrs- und Energiewende, weil wir die Möglichkeit schaffen, Ladeströme zu managen und E-Autos auch als Akkus zu nutzen.

In Friedrichshafen gestalten wir die Verkehrswende zusätzlich noch mit „Frizz“, unserem Carsharing mit E-Autos. Und auch im eigenen Haus leisten wir einen Beitrag zur Verkehrswende, indem wir sukzessive unseren Fuhrpark auf E-Betrieb umbauen. Das geht sicher nicht bei allen Fahrzeugen, aber wo möglich, wird umgestellt. Und schließlich haben wir bei der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) die Diesel-Triebwagen mit der Fertigstellung der elektrifizierten Strecke zwischen Aulendorf und Friedrichshafen durch elektrisch betriebene Triebwagen ersetzt. Das alles sind aktive Beiträge zur Verkehrswende.

Wenden wir uns der nächsten Wende zu, der Stromwende. Als Stadtwerk und Energieversorger ist das Stadtwerk da direkt eingebunden.

Der Aus- und Umbau des Stromnetzes ist eine große Aufgabe, vielleicht die zentrale für die Energiezukunft. Unsere Pflichtaufgabe mit erster Priorität ist es, die Lebensadern, die Energienetze, zur Verfügung zu stellen, damit die Energie vom Erzeuger zum Kunden gelangt. Das gilt für die Strom-, Gas- und Wärmenetze. In deren Sicherheit, Qualität und Zukunftsfähigkeit investieren wir jährlich viele Millionen Euro, damit diese Infrastruktur allen zuverlässig zur Verfügung steht. Gleichzeitig haben wir begonnen, diese Infrastruktur für die Strom- und Wärmewende auszubauen.

Was genau bedeutet das?

Wir haben zu berücksichtigen, dass Photovoltaik-Anlagen Strom einspeisen, wenn die Sonne scheint, dass Menschen ihre Autos laden wollen, dass Wärmepumpen auch große Mengen Strom benötigen. Wir müssen also auf viel größere Strommengen vorbereitet sein, die wir entweder zum Haushalt hin- oder - zum Beispiel bei Sonne - von diesem wegtransportieren müssen. Vor hundert Jahren hat man die Netze von einer zentralen Erzeugung hin zu einem dezentralen Verbrauch aufgebaut. Heute haben wir auch viele dezentrale Erzeuger. Der Strom einer großen PV-Anlage kann aber nicht einfach abtransportiert werden, ohne das Netz dafür aufgebaut zu haben. All das führt dazu, dass unsere Netze entwickelt und ausgebaut werden müssen. Wir kümmern uns darum, dass die Infrastruktur den Anforderungen entspricht, die wir künftig haben.

Bei der Wärme ist es etwas anders: Hier halten wir die Netze vor, kümmern uns aber zusätzlich um die Wärmeproduktion. Auch hier wird es wichtig, die Transformation einzuleiten, das heißt, die Wärme in den Netzen ökologischer zu machen über Großwärmepumpe, Hackschnitzel-Heizung oder, wie in Überlingen, eine der größten baden-württembergischen Solarthermie-Anlagen, die einen guten Teil der dort benötigten Wärme erzeugt. Wir investieren also in die Netze und die Erzeugungsanlagen.

In welchem Zeitrahmen soll das passieren?

Wir sprechen ja von der Klimaneutralität bis 2045. Das ist eine Herausforderung. Wir sind hier sehr aktiv, machen und investieren sehr viel - allein im Stromnetz müssen wir jährlich zwei Millionen mehr investieren. Um all diese gigantischen Aufgaben zu finanzieren, brauchen wir unsere Gewinne. Denn nur wenn wir als Unternehmen Eigenkapital einbringen, bekommen wir auch Kredite von der Bank.

In welchen Bereichen engagiert sich das Stadtwerk auf dem Energiesektor sonst noch?

Das sind bisher alles Themen gewesen, die nur mit den Netzen zu tun haben. Wir engagieren uns aber auch bei der Herstellung von ökologischem Strom. Dabei investieren in erneuerbare Energien. Das tun wir an unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen Partnern und Technologien, um das Risiko in mehrfacher Hinsicht zu streuen.

Wir erzeugen ihn in der Region, aber auch auf der Ostalb und anderen Orten. So haben wir im Oktober im Verbund mit fünf weiteren Stadtwerken einen Windpark in Betrieb genommen. Das ist der größte Park, der 2023 in Baden-Württemberg den Betrieb aufgenommen hat. In ganz Baden-Württemberg wurden 2023 zehn Windräder in Betrieb genommen, fünf davon mit unserer Beteiligung. Damit werden 16.000 Haushalte mit ökologischer Energie versorgt werden. Das Stadtwerk bietet dazu auch einen Tarif, der garantiert, dass der Strom aus diesem Windpark stammt.

Das Stadtwerk bietet auch Dienstleistungen für andere an. Was ist das?

Wir können nicht die komplette Region mit eigenerzeugter ökologischer Energie versorgen. Da reichen uns die investiven Mittel nicht aus. Aber wir bieten zum Beispiel schlüsselfertige PV-Anlagen an - Dachanlagen, nicht Balkonkraftwerke. Diese größeren Anlagen bieten wir für Haushalte, aber auch für Gewerbe und Industrie an, aber auch für Agri-Photovoltaik und andere Freiflächen. Auch beim geplanten Energiepark am Flughafen sind wir als Partner in mehrfacher Hinsicht dabei. Wir bereiten das Netz vor, stellen es zur Verfügung und wollen den Strom vermarkten.

Noch einmal zurück zur Wärmewende - hier gibt es das Projekt „Wärme aus dem See“ in Meersburg. Welche Rolle spielt das Stadtwerk dort in Zusammenarbeit mit der Stadt Meersburg?

Es geht dabei um den weitgehenden Verzicht fossiler Energien bei der Wärmeerzeugung. In diesem Fall ist der Energieträger der Bodensee. Dem Bodensee wird Wärme entzogen, über eine Großwärmepumpe werden dann Häuser und Gewerbe und die Therme in Meersburg mit ökologischer Wärme versorgt. Dazu haben wir gemeinsam mit der Stadt Meersburg ein neues Unternehmen gegründet.

Gibt es bereits Überlegungen zu Folgeprojekten?

Unser Ziel dabei ist, unsere Erfahrungen zu übertragen auf die Städte Friedrichshafen und Überlingen. Im Bereich der Wärmewende sind Kommunen über 20.000 Einwohnern verpflichtet, sich Gedanken zu machen, wie man die Transformation bei der Wärme hinbekommt - die so genannte kommunale Wärmeplanung. Wir machen das für Friedrichshafen und gehen davon aus, dass die Stadt Ende des ersten Quartals 2024 die Wärmeplanung verabschiedet und daraus Maßnahmen abgeleitet werden. In Überlingen haben wir in einer eigenen Studie die Potenziale in der historischen Altstadt untersucht. Wir sind als Unternehmen, das sich um Energie, Wasser und Transport kümmert, einer der wichtigsten Partner für die Kommunen. Aus diesen Prozessen können weitere Projekte - auch Seewärmeprojekte - entstehen.

Es gibt aber auch Gebiete, die nicht direkt am See liegen, was ist da machbar?

Wir betreiben bereits einige Wärmenetze, wo die Wärme zum Großteil mit Blockheizkraftwerken hergestellt wird. Diese Netze müssen ausgebaut und ebenfalls hin zu erneuerbarer Energie als Betriebsstoff transformiert werden, zum Beispiel mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe in Kombination mit einer PV-Anlage. Eine weitere Möglichkeit ist die Solarthermie, wie sie wir in Überlingen Anfang des Jahres in Betrieb genommen haben. Die hat rund vier Millionen Euro gekostet und beliefert - gemeinsam mit einer Holzhackschnitzel-Heizung - rund 800 Haushalte mit ökologischer Wärme. Das macht aber auch deutlich, dass es in den kommenden Jahren um große Summen geht.

Es ist nicht alleine Aufgabe des Stadtwerks am See, die Wärmewende zu realisieren. Was bedeutet das für die Menschen in Friedrichshafen?

Wir sind nicht die einzigen, die investieren müssen, das ist richtig. Um das Ziel der Klimaneutralität erreichen zu können, müsste auf allen Ebenen etwas getan werden. Auch zum Beispiel Gebäudeeigentümer, die ihre Gebäude sanieren. Die Kommunale Wärmeplanung in Friedrichshafen geht von einer Sanierungsrate von bis zu sechs Prozent aus, die pro Jahr erreicht werden müsste, um die Klimaneutralität bis 2040 zu verwirklichen. Das würde ein geplantes Sanierungsvolumen für die Gebäudeeigentümer in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro bedeuten.

Was heißt das für das Stadtwerk?

Nehmen wir ein Wärmenetz: Mancher Hauseigentümer saniert vielleicht nicht, weil er der Meinung ist, seine Ölheizung funktioniere noch zehn Jahre. Von uns aber wird erwartet, dass wir die Nahwärmeleitung trotzdem schon legen - mit erheblichen Kosten, aber ohne Umsatz. Ob und wie viele Anschlüsse es dann gibt, ist völlig offen, weil es nicht überall Anschlusspflicht gibt.

Wir müssen schauen, wie wir künftig die Gebäude mit Wärme versorgen können. Das werden je nach Region, Gegebenheit, Siedlungsstruktur, Geographie usw. sehr individuelle Lösungen sein. Es wird um dezentrale Versorgung gehen und zusätzlich um ein ausgebautes Stromnetz. Das bedeutet aber auch: Unser Investitionsvolumen wird signifikant ansteigen. Und zurück zu oben: Unser Jahresergebnis ist gut, wir sind erfolgreich - aber das brauchen wir auch, um damit die Investitionen schultern zu können. Und die Region ökologisch und zukunftssicher zu machen.