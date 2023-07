Stadtwerk am See baut Glasfasernetz im Bodenseekreis aus

Das Stadtwerk am See (SwSee) wird das Glasfasernetz im Bodenseekreis ausbauen. Im Auftrag des Zweckverband Breitband Bodenseekreis (ZVBB) soll ab September mit dem Ausbau begonnen werden. Gefördert wird der Ausbau vom Innenministerium des Landes Baden–Württemberg. Der Bodenseekreis wird sich ebenfalls an der Finanzierung beteiligen. Bereits im Spätherbst kommenden Jahres sollen die ersten Gigabyte durch die neue Datenautobahn fließen.

Alexander–Florian Bürkle, Geschäftsführer der SwSee, und Reinhold Schnell, Bürgermeister von Neukirch in seiner Funktion als Vorsitzender der ZVBB haben im Beisein von Bernhard Schultes, Geschäftsführer des ZVBB und Landrat Luca Wilhelm Prayon, die Verträge unterschrieben. Damit ist es offiziell, dass die SwSee den Ausbau übernehmen wird. „Teilweise sind es vorhandene Leitungen, die wir pachten und mit dem schnellen Glasfasernetz versorgen“, sagt Schultes. Teilweise muss die Infrastruktur für den neuen Datenhighway noch gebaut werden. Die Ausbauarbeiten zwischen Eriskirch und Langenargen, die zur Zeit bereits laufen, werden beispielsweise genutzt um Leerrohre zu verlegen, die dann mit der Glasfaser bestückt werden. Hauptleitungen für ein Glasfasernetz nennen sich im Fachjargon „Backbones“. Um genau solche Hauptleitungen wird es bei dem Ausbau gehen.

Alexander–Florian Bürkle spricht von einer „digitalen Lebensader“. Das SwSee arbeite seit langem gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft TeleData am Ausbau dieser zentralen Infrastruktur. Immer mehr Lebensbereiche seien von einem schnellen Internet betroffenen. „Es ist eine Sache Menschen in privaten Haushalten zu versorgen“, des Weiteren sei es wichtig, eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur zu bieten, um in Betrieben reibungslose Arbeits– und Kommunikationsaufgaben zu gewährleisten. Mit der neuen Verbindung werde sich die Qualität und Sicherheit der Internetverbindung deutlich steigern. Insgesamt werden über 1000 Kilometer Leitungen gebaut. Die Gemeinden Bermatingen, Eriskirch, Heiligenberg, Langenargen, Markdorf, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen, Owingen und Sipplingen wird die neue Leitungstrasse verbinden.