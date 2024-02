Der Verein zur Pflege des Volkstums feiert Jubiläum. Er ist aus dem Narrenverein Friedrichshafen hervorgegangen, der am 5. März 1949 gegründet wurde. Heute fragen sich immer wieder die Menschen, wie das früher mit dem Rathaussturm war. Auch die Narren machen sich stets Gedanken, wie man mehr Zuschauer in die Stadt locken könnte. War früher wirklich vieles besser?

Der Elferrat auf dem Narrenbaum 1959 (Foto: Ernst Haller )

Anlässlich des Jubiläums „75 Jahre Häfler Fasnet“ des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen haben wir in den Archiven nach Zeugnissen erster Rathausstürme und dem Aufstellen der Narrenbäume gesucht. Wir zeigen Ihnen hier Bilder aus vergangenen Zeiten und erzählen ein paar Geschichten, die zeigen, dass es bisweilen nicht immer harmonisch zwischen Stadtverwaltung und Narrenverein verlaufen ist.

Bodenseebibliothek gibt Hinweise

Antworten zur Geschichte gibt die Bodenseebibliothek im Stadtarchiv, dort liegt unter anderem das Buch „Fasnachtszeiten“ von Ernst Haller und die Festschrift zum Jubiläum 40 Jahre Buchhornhexen. Diese Hexen, eine Maskengruppe in der Zunft des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, feiert ebenfalls Jubiläum, sie wurde 1949 von Josef Feuerstein aus der Taufe gehoben.

Narrenbaumsetzen vor der Festhalle 1953. (Foto: Ernst Haller )

In beiden Schriften spielt die Saalfasnet und die reine Straßenfasnet eine wichtige Rolle. Von den ersten Malen, bei denen ein Narrenbaum gestellt werden sollte, ist Anfang der 50er-Jahre die Rede. Damals fand diese Aktion aber noch vor der Alten Festhalle statt.

Narren und Stadt liegen über Kreuz

1956 kam es laut der Ausführungen von Ernst Haller sogar zu einem Zerwürfnis der Narren mit der Stadtverwaltung. Die Stadt hatte keinerlei Hilfe für die Kosten der öffentlichen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt, die mittlerweile so umfangreich geworden waren, weil immer mehr Menschen mitfeiern wollten, so dass der Verein das nicht mehr leisten konnte.

In den 90er-Jahren gab es auch nicht mehr Menschen auf dem Platz als heute. (Foto: Ernst Haller )

Als die Verhandlungen mit der Stadt geplatzt waren, ließ der Verein die Saalfasnet und den Umzug einfach mal ausfallen. Ein Jahr später ging das Theater wieder los, als die Stadtverwaltung nach ihrem Umzug in das heutige Rathaus dem Aufstellen des Narrenbaumes auf dem Rathausplatz, später Adenauerplatz, sehr kritisch gegenüber stand. Sie nahm dieses Ansinnen der Narren mit in den Gemeinderat und ließ darüber abstimmen.

Der gleiche Blick heute, die Menschen wollen den Rathausturm sehen. (Foto: Ralf Schäfer )

Die Debatte muss heftig gewesen sein, man schlug als Ersatzplatz den Buchhornplatz vor, der damals aber nur eine Brache vor dem Bahndamm war. Auf dem Platz vor der Kirche könne man keinen Narrenbaum aufstellen.

Weltanschauung fehl am Platz

Erst die Stadträte Waggershauser, Kaldenbach und Brugger brachten schließlich die Einigung, man solle das nicht zur Weltanschauung machen, schließlich seien auch schon vor dem Krieg her Feste gefeiert worden.

Die Stadtlkasse in Händen der Buchhornhexen, bewacht vom Fanfarenzug Graf-Zeppelin. (Foto: Falk Böckheler )

Krach oder Streit gibt es nicht mehr, der Narrenbaum wird unter hohen Sicherheitsvorkehrungen aufgestellt und heute stellt in der Stadtverwaltung niemand mehr die Bedeutung des Vereins zur Pflege des Volkstums, der sich nach diesen Streitereien so umbenannte, in Frage.