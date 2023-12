Stadtverkehr mit Zusatzfahrten an Silvester bis 3 Uhr morgens

Wenn das neue Jahr beginnt, ist der Stadtverkehr noch auf Tour: In der Silvesternacht fahren die Busse bis 3 Uhr morgens, wie der Stadtverkehr Friedrichshafen mitteilte. Tagsüber verkehren sie an Silvester, 31. Dezember, nach dem regulären Sonntags-Fahrplan. Das Ruftaxi im Abendverkehr (RiA) ist an Silvester und Neujahr nicht im Einsatz.

An Silvester verkehren die sechs Abendlinien bis in die Nacht hinein. Mit dem Stadtverkehr kommt man so sicher und bequem zur Silvesterparty und wieder zurück. In der Silvesternacht verkehren die Abendlinien wie folgt:

Mit der Silvesternacht geht dann auch die Ära der Abendlinien zu Ende. Am Morgen des Neujahrstages startet dann das neue Konzept des Stadtverkehrs mit neuen Linien und Bussen, verdichteten Taktzeiten und mehr Abendfahrten. Abends fahren alle (Tages-)Linien dann eine Stunde länger, also bis circa 21 Uhr. Die Linien 1 (Ringverkehr), 6 (Kitzenwiese), 12 (Markdorf), 13 (Ettenkirch), 14 (Oberteuringen) und 16 (Raderach) verkehren dann größtenteils bis Mitternacht und ersetzen die bisherigen Abendlinien.

Alle Fahrplanzeiten gibt es auf www.stadtverkehr-fn.de.