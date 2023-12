Die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH hat mit der Präsentation von 31 neuen vollelektrischen Bussen auf dem Messegelände zum 1. Januar nächsten Jahres eine neue Zeitrechnung eingeläutet. Die 31 Fahrzeuge werden im Sommer 2024 durch sieben E-Busse ergänzt.

Profitieren von dem zusätzlichen Angebot, das um rund 600.000 auf 2,3 Millionen Kilometer wächst, wird der ÖPNV in Friedrichshafen, Markdorf und Oberteuringen.

Vertreter der am Projekt beteiligten Firmen und Behörden versprachen bei der Präsentation der auf dem Messegelände aufgereihten Fahrzeuge ein größeres Fahrtenangebot durch die neuen MAN-Fahrzeuge, die mit modernster ZF-Technik ausgestattet sind und dichtere Takte, längeren Abendverkehr und neue Fahrgast-Informationssysteme bieten.

Die Busse haben WLAN und USB-Anschlüsse an jedem Platz

„Wir stehen vor dem größten Innovationsschub im Friedrichshafener ÖPNV seit dem Start des neuen Stadtverkehrs-Systems im Jahr 1990“, stellte Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer des Stadtwerks am See und der Technischen Werke Friedrichshafen (TWF) beim Pressegespräch in einer Messe-Garage fest.

Die ab dem 1. Januar zusätzlich eingesetzten Busse sind mit modernster Abgas-Technik ausgestattet, perspektivisch mit alternativen Kraftstoffen betreibbar, bieten mehr Platz für mobilitätseingeschränkte Personen und sind mit WLAN und USB-Anschlüssen an jedem Platz ausgerüstet.

Mit den in der zweiten Jahreshälfte 2024 folgenden sieben Elektro-Bussen „realisieren wir allein mit der Antriebstechnik eine CO2-Ersparnis von über 400 Tonnen jährlich“, sagte Bürkle. Die Getriebe für die neuen Diesel-Busse stammen von ZF.

Die Busse sollen dem Fahrgast maximalen Komfort bieten

Die grüne Flotte werde Friedrichshafen bereichern und ihren Ruf als Stadt der Mobilität und „ÖPNV-Drehscheibe“ in der Region stärken, freut sich Erster Bürgermeister und TWF-Aufsichtsratsvorsitzender Fabian Müller. „Ein starker Stadtverkehr mit modernster Technik und zentralen Komponenten ‚made in Friedrichshafen‘, dazu mit hervorragenden Abgaswerten oder ganz emissionsfrei - das passt zu uns, ökologisch wie technisch“, betonte er.

Damit schaffe man beste Voraussetzungen, das Auto stehen zu lassen. Frank Krämer, Vertriebsdirektor bei MAN, zeigte sich dankbar, mit den modernen Omnibussen aus seinem Haus die neue Zeitrechnung beim Stadtverkehr Friedrichshafen begleiten zu dürfen. Diese Innovationsträger mit Abbiegeassistenz, antiviraler Filtertechnik und einem Mild-Hybrid-Antrieb sowie einem zeitlosen und innovativen Innenraumkonzept böten dem Fahrgast maximalen Komfort.

Winfried Gründler, Leiter Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge bei ZF, sieht sein Unternehmen in der Antriebstechnologie bestens aufgestellt. ZF liefere effiziente Produktlösungen sowohl für den konventionellen als auch für den elektrischen Antrieb.

„Unsere hier verbauten Produkte, das Sechs-Gang-Automatgetriebe aus Friedrichshafen sowie die Niederflurportalachse aus Passau, stehen für innovative, nachhaltige und leistungsfähige Technologien, die die Mobilität erleichtern“, hob er hervor. Das gelte auch für die E-Busse, die dank der ZF-Elektroportalachse „lokal emissionsfrei durch Friedrichshafen unterwegs sein werden“.

Expressbus-Linien sollen Umstieg vom Auto auf Bus attraktiv machen

Christoph Keckeisen, Erster Landesbeamter des Bodenseekreises, sagte, „ein schnelles, attraktives und verlässliches Angebot ist entscheidend für den Umstieg auf den ÖPNV. Erstmals planen der Stadtverkehr Friedrichshafen und der Bodenseekreis dafür gemeinsame Expressbus-Linien, die schnelle Verbindungen zwischen Friedrichshafen, Markdorf und Oberteuringen garantieren. Wir sind zuversichtlich, dass diese Linien ab 1. April das Angebot in der Region noch einmal verbessern werden.“

Die neuen Busse standen einige Zeit in Messehallen unter, aus denen sie Messegeschäftsführer Klaus Wellmann in die Obhut der Verkehrsbetreiber übergab. Verbunden mit der Freude, dass Besucher und Aussteller künftig noch komfortabler auf das Messegelände kommen können. Der Wunsch aller: Das neue ÖPNV-Angebot möge intensiv genutzt werden