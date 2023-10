Die Busse des Friedrichshafener Stadtverkehrs fahren Zusatzfahrten zum verkaufsoffenen Sonntag am 15. Oktober. Zwischen 12 und 17 Uhr fahren neben den Linien 4, 6 ,9 und 11 auch die Linien 1, 5, 13 und 16 im Stundentakt, die sonst im Zwei-Stundentakt verkehren. Mit dem Bus kommt man schnell und direkt zum Einkaufsbummel in die Stadt. An den Unterwegshaltestellen fahren diese Linien zu den normalen Sonntags-Taktminuten. Die Fahrplanzeiten gibt es online unter www.stadtverkehr-fn.de.