Geduld in der Friedrichstraße, Druck beim Zollareal, Aufruf zur Selbstkritik: Das Stadtforum hat einen vielschichtigen Blick auf das, was in der Häfler Innenstadt passiert. Die Vorsitzenden Martin Ruf und Sieglinde Ege schlagen im Interview weitere Veränderungen vor, denn: „Es gibt noch viele ziemlich öde Plätze in Friedrichshafen.“

Jahrelang hat auch das Stadtforum gefordert, dass in der Friedrichstraße was passiert. Jetzt ist etwas passiert. Zufrieden?

Martin Ruf: Es freut uns tatsächlich, dass was passiert ist und dass die Pläne qualitätvoll umgesetzt worden sind. Schade, dass die Pflanzkübel zumindest derzeit etwas kümmerlich aussehen. Die mit dem Umbau verbundene Verkehrsberuhigung ist richtig, für Fußgänger soll sich ja die Situation deutlich verbessern.

Für die Radler eher nicht.

Sieglinde Ege: Ich denke, dass angekommen ist, dass das noch nicht passt. Wir sagen: Lasst uns das doch jetzt erst mal in Ruhe ausprobieren, angucken und positiv begleiten. Wenn etwas dauerhaft nicht funktioniert, dann müssen wir die Stadt in die Pflicht nehmen, um Veränderungen zu erreichen. Außerdem: Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass man die Idee der Blumentröge aufgreift, in die Fußgängerzone hineinzieht und zusammen mit neuen Büschen und Bäumen ein ganzheitliches Bild schafft.

Ruf: Mittelfristig wäre eine Einbahnregelung für die Friedrichstraße sicher erstrebenswert. Dafür müsste man aber Eugen– und Charlottenstraße planerisch miteinbeziehen. Wir freuen uns übrigens auch über die Fortschritte auf dem Adenauerplatz. Wir dürfen halt jetzt nicht nachlassen, auch wenn die Kassen leerer sind als früher. Es gibt noch viele ziemlich öde Plätze in Friedrichshafen.

Ege: Man muss das Neue dann aber auch pflegen und erhalten, sonst wird zum Beispiel das Wäldchen auf dem Adenauerplatz schnell zur Müllhalde.

„Wenn etwas dauerhaft nicht funktioniert, dann müssen wir die Stadt in die Pflicht nehmen“: Martin Ruf und Sieglinde Ege vom Stadtforum Friedrichshafen. (Foto: ras )

Das alte Zollgebäude, das im Moment vom Rathaus genutzt wird, ist auch schon länger im Fokus des Stadtforums.

Ege: Ich darf daran erinnern, dass es sich um ein zentrales Filetsteak in der Stadt handelt und die Stadt dieses 2013 (vor zehn Jahren!) gekauft hat, um es attraktiv zu entwickeln. Seither ist leider nichts geschehen beziehungsweise wird die Entwicklung mit unterschiedlichen Argumenten verzögert. Das ist auch für den Bereich Schanzstraße und Nikolausplatz negativ. Denn kein Anlieger investiert jetzt, wenn nicht klar ist, was in der direkten Nachbarschaft passiert und wann.

Ruf: An der Stelle kann man eines der Grundprobleme in Deutschland erkennen: Bürokratie. Es dauert vieles sehr sehr lange, auch weil Ausschreibungen und Wettbewerbe äußerst gründlich vorbereitet werden müssen, um sich nicht hinterher durch irgendeinen Formfehler rechtlich angreifbar zu machen. Vor — sagen wir mal — 2027 wird am Zollhaus kein Bagger rollen.

Auf dem ehemaligen Trappgelände in der Friedrichstraße fahren in naher Zukunft allenfalls Bagger vom Gartenbauer auf. Das kann Ihnen ja auch nicht gefallen, oder?

Ege: Wenn denn schon aktuell nicht gebaut werden kann, dann sollte dieses Grundstück wenigstens ordentlich hergerichtet werden. Aber vielleicht liegt hier das Problem tiefer? Das direkte Umfeld bietet bekanntlich ebenfalls Entwicklungsmöglichkeiten — vielleicht sollte man mal miteinander sprechen.

Ruf: Es wäre natürlich wünschenswert, dass diese Brachfläche bald sinnvoll genutzt wird. Natürlich hätten wir im Erdgeschoss gern Einzelhandel, keine Büroflächen. Handel bringt Frequenz in die Innenstadt.

Was halten Sie vom geplanten Outlet–Center am Romanshorner Platz?

Ruf: Auch das wird Frequenz bringen und davon profitiert die ganze Stadt. Wichtig ist zudem, dass durch diese Lösung der Edeka in der Innenstadt bleibt.

Ege: Auch wenn die finanziellen Gegebenheiten der Stadt sind, wie sie sind: Den Romanshorner Platz erst in einigen Jahren „aufzuhübschen“ bedeutet, dass die dortigen Investoren wieder eine Zeit der Baustelle vor dem Haus überbrücken müssen. Das hätte man, bei gutem Willen, auch in einem Zug machen können.

Der Busbahnhof am Romanshorner Platz ist - wie der Platz selbst - oft wie leergefegt. (Foto: Florian Peking )

Was treibt das Stadtforum noch um, jenseits der innerstädtischen Baustellen?

Ruf: Wir machen uns immer wieder Gedanken über ein ganz grundsätzliches Thema: In welcher Stadt wollen wir leben?

Ergebnis?

Ruf: Es ist klar, dass wir mehr Verkehrsberuhigung brauchen. Wir müssen die Plätze beleben und die klimatischen Bedingungen verbessern, also mehr Grün ermöglichen. Wir müssen das Handelsangebot ansprechender und bunter machen und für einen guten Mix aus Geschäften, Gastronomie, Erholung und Erlebnis sorgen.

Ege: Es muss ein Wohlfühlgefühl entstehen. Zugleich muss die Stadt für alle erreichbar sein, auch für die, die nicht mit dem Rad oder dem Bus fahren wollen.

Wer sitzt eigentlich im Stadtforum? Für wen sprechen Sie? Und was zeichnet Sie aus?

Ruf: Wir haben derzeit 127 Mitglieder. Der kleinere Teil sind Händler. Wir haben viele Selbstständige und Handwerker dabei, aber auch Institutionen wie die Messe oder die ZU. Das sind Menschen, die die Dinge pragmatisch angehen, nicht ideologisch. Und wir sind probierfreudig und gucken gern mal über den Tellerrand hinaus.

Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was „die Stadt“ oder „man“ tun muss. Müssen die Häfler Händler auch was tun?

Ege: Es gibt Städte, da hat man den Eindruck, dass jeder Gewerbetreibende, ob Händler, Gastronom oder Dienstleister, den anderen mit seinem Außenauftritt übertreffen will. Ich würde von einer Willkommenskultur sprechen. Wenn ich ehrlich bin: Das ist in Friedrichshafen da oder dort verbesserungsfähig. Ich war neulich auf dem Seehasen–Festzug und habe mir mal wieder gedacht: Mein Gott, was für eine reiche Geschichte hat diese Stadt. Und was ist an manchen Stellen draus geworden. Klar: Man kann von der Verwaltung schon viel erwarten. Aber alle Probleme können dort nicht gelöst werden. Da müssen schon alle anpacken.