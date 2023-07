Die Stadt schaltet die Ampeln in der Friedrichstraße über die Sommermonate wieder ab und überarbeitet die Verkehrsregelung. Das schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Stattdessen werden, wie am Seehasenfest, provisorische Zebrastreifen für Fußgänger angebracht.

Mit diesen Maßnahmen reagiert das Rathaus auf die Staus und Kritik, die es gibt, seit die Ampeln in der vergangenen Woche wieder in Betrieb genommen wurden. Seither schieben sich Busse und Radfahrer in einem zähen Stopp–and–Go durch die umgestaltete Straße.

Neue Maßnahmen könnten im Herbst folgen

Mit Blick auf anstehende Veranstaltungen und die Ferienzeit hat die Stadt entschieden, über den Sommer die Ampeln wieder abzuschalten, für Fußgänger provisorische Zebrastreifen anzubringen und die Verkehrsregelung nochmals anzupassen. Bis zum Herbst werde man dann nochmals neu prüfen, welche Maßnahmen geeignet sind, um den Verkehr vor Ort zu reduzieren und gleichzeitig eine gute Lösung für Radfahrer, Busse und Fußgänger zu finden.

Denn trotz Tempo 20 gebe es in der Friedrichstraße immer noch bis zu 30 Prozent mehr Verkehr als ursprünglich prognostiziert und für die aktuelle Ampelschaltung vorgesehen, erklärt Bürgermeister Dieter Stauber. Aktuell fahren dort zwischen 7.400 und 9.000 Fahrzeuge, schreibt die Stadt.. „In der Spitze waren es Mitte Juli, also vor der Ampelschaltung, 10.500 Fahrzeuge.“ Allerdings sei die aktuelle Ampelschaltung nur für rund 6.300 Fahrzeuge ausgelegt.

Stadt erhebt nochmals neue Zahlen

Vor dem Umbau der Friedrichstraße fuhren nach Angaben der Stadt zwischen 15.200 und 19.000 Fahrzeuge auf der Friedrichstraße. Nun sollen an mehreren Stellen nochmals Verkehrszahlen erheben werden, auf deren Grundlage weiter geplant werde.