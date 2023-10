Die Pläne für eine Bebauung des ehemaligen Telekom-Areals in der Müllerstraße sind ins Stocken geraten. Übergangsweise plant die Stadt nun, eines der Gebäude als Unterkunft für geflüchtete Menschen zu nutzen. In der temporären Gemeinschaftsunterkunft sollen etwa 40 Personen Platz finden.

Die Stadt wird das Vorhaben Anwohnern und Interessierten am Freitag, 13. Oktober, in einer Bürgerinformation in der Mehrzweckhalle Jettenhausen, neben der Ludwig-Dürr-Schule, näher vorstellen. Die Verwaltung plant an diesem Abend, zwischen 18 und 20.30 Uhr über die Rahmenbedingungen, Unterbringung, Betreuung und den Betrieb der geplanten Gemeinschaftsunterkunft zu informieren und den Anwesenden Fragen zu beantworten.

Geplante Bebauung zieht sich in die Länge

Um „möglichst gute Bedingungen für die Geflüchteten, aber auch eine verträgliche Lösung für die Nachbarinnen und Nachbarn zu erreichen“, habe man die unmittelbaren Anwohner bereits direkt informiert und zur Veranstaltung eingeladen. Das schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Grundsätzlich will die Betz Baupartner Firmengruppe auf dem Grundstück Mehrfamilienhäuser bauen. Die Umsetzung des Vorhabens zieht sich in die Länge, denn Pläne dazu stießen immer wieder auf Kritik und Widerstand. Nun plant die Stadt Friedrichshafen, das Gebäude vorübergehend anzumieten.