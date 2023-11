Friedrichshafen

Stadt pflanzt Hecke auf dem Hauptfriedhof

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Die Stadt Friedrichshafen bemüht sich kontinuierlich, die biologische Vielfalt in der Stadt zu erhöhen und so für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten einen neuen Lebensraum zu schaffen. Deshalb werden die Lücken in der Friedhofseinfriedung an der Montafonstraße durch eine freiwachsende Hecke mit größtenteils heimischen Sträuchern geschlossen.

Veröffentlicht: 07.11.2023, 14:18 Von: sz