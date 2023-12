Stadt muss Bäume auf dem Freizeitgelände in Manzell fällen

Im Januar muss die Stadt Friedrichshafen auf rund 1780 Quadratmetern Bäume auf dem Freizeitgelände Manzell fällen. Notwendig ist die Fällung, um einen Retentionsbodenfilter in diesem Bereich bauen zu können. Dieser soll das Überlaufmischwasser aus dem RÜB 4 (Regenüberlaufbecken) reinigen, damit die Wasserqualität in diesem Uferbereich des Bodensees verbessert wird.

Der Baubereich befindet sich in der zweiten Reihe, also nicht unmittelbar am Bodenseeufer. Vielmehr stehen die Bäume hinter dem - in einigem Abstand zum See befindlichen - Baumhain. Der Baumhain selbst ist von den Fällungen nicht betroffen. Auf der östlichen Seite grenzt der Baubereich an das Industriegelände der MTU.

Um die Bäume fällen zu können, wurde von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt im Zuge der wasserrechtlichen Genehmigung eine Befreiung vom Landschaftsschutzgebiet erteilt. Für die gefällten Bäume wird ein Ausgleich im Landschaftsschutzgebiet geschaffen: Auf einer Fläche von 1750 Quadratmetern werden Sträucher und Bäume westlich von Fischbach neu gepflanzt und 2800 Quadratmeter werden zur Entwicklung eines Streuobstbestandes westlich von Heiseloch ausgeglichen. Dort wird außerdem eine Feldhecke angelegt und zwei Laubbäume gepflanzt. Der Gemeinderat der Stadt hat die Umsetzung der Maßnahme am 16. Mai 2022 genehmigt.