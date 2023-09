Stadt lädt zum Klimaspaziergang durch Friedrichshafen ein

Tropennächte, Trockenstress und Starkregen — der Klimawandel wird immer spürbarer, auch in Friedrichshafen. Zur Woche der Klimaanpassung von 18. bis 22. September lädt die Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt zu einem Klimaspaziergang durch Friedrichshafen ein. Am Donnerstag, 21. September, geht es ab 17 Uhr in etwa 60 bis 90 Minuten zu betroffenen Orten in der Stadt. Es geht auch um die Frage, was in Friedrichshafen bereits alles passiert ist, um sich an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels anzupassen. Startpunkt für die kostenfreie Tour ist die Musikmuschel im Uferpark.