Stadt informiert über Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen

Rund 40 Bürger sowie Interessierte aus der Landwirtschaft haben sich im Bürgerhaus Kluftern über die vorhandenen Herausforderungen in Bezug auf die Realisierung von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen und über die aktuelle Grundlage des Regionalverbandes informiert. Bis 31. Januar 2024 sammelt die Stadt Friedrichshafen nun Anfragen von Interessierten aus der Landwirtschaft sowie von Bürgern.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten Ortsvorsteher Michael Nachbaur und Erster Bürgermeister Fabian Müller die Gäste im Bürgersaal in Kluftern. Danach präsentierte Bernadette Siemensmeyer vom Büros 365° die Potenzialstudie für Freiflächen-PV-Anlagen innerhalb der Gemarkung Friedrichshafens. Im Anschluss stellte Hubert Bernhard vom Obsthof Bernhard in Kressbronn seine Erfahrungen mit den Agri-PV-Anlagen vor und beschrieb die positiven Effekte dieser Anlagen. „Unterhalb der Agri-PV-Anlage ist der Einsatz von Bewässerung und Pestiziden stark verringert. Zudem fallen extreme Temperaturschwankungen, im Sommer wie im Winter, geringer aus. Und dazu gibt es noch Strom als zusätzliche Einnahmequelle. Eine klare Win-Win-Situation“, so Bernhard.

Um auch die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger in der Energiewende aufzuzeigen, erklärte Andreas Klatt von der Bürger-Energie Bodensee eG die Entwicklung und die Beteiligungsmöglichkeiten der Genossenschaft. Stefanie Fritz, Leiterin des Amtes für Stadtplanung und Umwelt, erläuterte das baurechtliche Vorgehen und appellierte dann an die Anwesenden, sich beim Amt für Stadtplanung und Umwelt zu melden, wenn sie Flächen in Friedrichshafen besitzen und sich beteiligen wollen. Interessierte können sich per Mail an [email protected] oder über das Onlineformular unter www.klimastadt.friedrichshafen.de melden.