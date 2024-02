Auch für das Jahr 2024 erhält die Zeppelin-Universität (ZU) von der Stadt beziehungsweise der Zeppelin-Stiftung zusätzliche Finanzmittel. In seiner Sitzung am Montag hat der Gemeinderat eine bereits im vergangenen Jahr in Aussicht gestellte Restrukturierungshilfe in Höhe von 2,9 Millionen Euro bewilligt.

Die Suche nach einem externen Partner für die ZU dauert aktuell noch an. Neue Studiengänge sollen der Uni ab Herbst wieder mehr Studierende bescheren. Mit attraktiven Stipendien wirbt die ZU verstärkt um Abiturienten aus Friedrichshafen.

Nachwehen der Corona-Pandemie, rasant gestiegene Energiekosten, Inflation und nicht zuletzt sinkende Studierendenzahlen hatten die ZU im vergangenen Jahr, dem 20. seit ihrer Gründung, in finanzielle Nöte gebracht. Weshalb der Gemeinderat der Uni über die jährliche Grundfinanzierung von 8,3 Millionen Euro hinaus eine Restrukturierungshilfe in Höhe von 3,5 Millionen Euro für das Jahr 2023 gewährte und weitere 2,9 Millionen Euro für 2024 in Aussicht stellte.

Partnersuche dauert noch an

Damit die ZU langfristig nicht mehr auf Finanzspritzen in solchen Dimensionen angewiesen ist, wird für die Uni ein externer Partner gesucht. Wie Oberbürgermeister Andreas Brand in der Ratssitzung zu verstehen gab, soll hierzu bis Mitte des Jahres Klarheit herrschen.

Um Kosten zu minimieren, stand zuletzt auch eine mögliche Aufgabe des ZU-Standorts am Seemooser Horn im Raum. Wie ZU-Präsident Klaus Mühlhahn in der Sitzung des Gemeinderats ausführte, lässt sich ein kompletter Umzug an den ZF-Campus im Fallenbrunnen aber nicht realisieren - insbesondere, weil man die Seminarräume benötige.

Ersatz an anderer Stelle zu schaffen, berge erhebliche wirtschaftliche Risiken, so Mühlhahn. Geprüft werden soll nun alternativ eine Untervermietung eines Teils der Räume am Seemooser Horn.

Verkauf und Anmietung des ZF-Campus ist keine Option

Geprüft hat die ZU zudem einen Verkauf des ZF-Campus mit anschließender Anmietung. Aber auch diese Möglichkeit der Kostenersparnis erscheint nicht erfolgversprechend. Laut Mühlhahn bestünde hier ein erhebliches Risikos, dass der Verkaufserlös nicht mal den Buchwert der Immobilie erreicht - auch, weil das Gebäude sehr spezifisch auf die Bedürfnisse der Uni zugeschnitten sei.

Zur Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der ZU in den vergangenen Monaten hatte Klaus Mühlhahn dem Gemeinderat zumindest keine weitere Hiobsbotschaft mitgebracht, sondern im Großen und Ganzen eine Bestätigung der Prognose vor einem Jahr. Sprich: Mehr als die Grundfinanzierung und die damals in Aussicht gestellten 2,9 Millionen Restrukturierungshilfe wird die ZU voraussichtlich nicht benötigen. Der Geschäftsführer räumte zwar Risiken mit einem Volumen von 0,5 bis 0,7 Millionen Euro ein, gab aber zu verstehen, dass die Uni diese Risiken „selbst managen“ könne.

ZU setzt auf Psychologie und Internationalität

Was die Zahl der Studierenden betrifft, hofft die ZU auf die Anziehungskraft neuer Studiengänge ab dem kommenden Herbst. Hier setzt die Uni zum einen auf das laut Mühlhahn stark boomende Themenfeld Psychologie, zum anderen auf eine verstärkte Internationalisierung durch englische Studiengänge. Steigern will die ZU auch den Anteil von Studierenden aus Friedrichshafen - durch Stipendien. So sollen Häflerinnen und Häfler nur die Hälfte an Studiengebühren bezahlen müssen. Die Anzahl dieser Stipendien ist vorerst nicht begrenzt.

Den formalen Beschluss zur Restrukturierungshilfe fasste der Gemeinderat letztlich mit deutlicher Mehrheit bei zwei Enthaltungen. Jürgen Holeksa vom Netzwerk für Friedrichshafen fasste die Situation so zusammen: „Wir können heute nur zustimmen - sonst würde es ganz schnell ganz düster für die ZU.“