Stadt Friedrichshafen präsentiert sich auf der Jubiläums-IBO

Die Stadt Friedrichshafen ist auch im Jubiläumsjahr der IBO auf der Schwestermesse „Urlaub - Reisen - Freizeit“ mit einem Stand dabei. Von Mittwoch, 20. März, bis Sonntag, 24. März, präsentiert sie am Stand 306 in der Halle A 3 täglich wechselnde Angebote rund um Freizeit, Ausflugsplanung, Kultur und Bürgerinfos.

Die Mitarbeitenden des Stadtmarketings und der Tourist-Information beraten die Gäste aus nah und fern über das vielfältige Angebot in Friedrichshafen. Außerdem stellen sich an zwei Tagen die städtischen Bäder (Freitag und Sonntag), die Abteilung Umwelt (Freitag und Samstag) und die Abteilung Personaldienste und der Bereich Personalentwicklung (Mittwoch und Donnerstag) mit den Karrieremöglichkeiten bei der Stadt vor.

Beim Azubi-Tag am Donnerstag, 21. März können sich Jugendliche und Eltern über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadt informieren. Bürgermeister Dieter Stauber beantwortet am Azubi-Tag nachmittags persönlich die Fragen der Jugendlichen. Die Abteilung Umwelt gibt am Freitag, 22. März, und am Samstag, 23. März, Auskunft über die Förderprogramme der Stadt Friedrichshafen, informiert über den Stadtwald und hat ein tolles Kinder-Puzzle mit dabei.

Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, dreht sich mit dem Verein Eine Welt alles um das Thema fairer Handel. Friedrichshafen engagiert sich für den fairen Handel und trägt seit 2015 die Auszeichnung „Fairtrade Town“.