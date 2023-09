Stadt fordert Rücksicht auf Schüler

Ab Montag, 11. September sind auf Friedrichshafens Straßen wieder viele Schülerinnen und Schüler unterwegs — zu Fuß und mit dem Fahrrad. Im Laufe der Woche kommen dann auch noch die Erstklässler und Erstklässlerinnen dazu, für die der neue Schulweg eine besondere Herausforderung ist. Die Stadtverwaltung empfiehlt deshalb allen Eltern, die Kinder mit dem täglichen Schulweg vertraut zu machen und fordert alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht und Rücksicht auf.

Zum Schulbeginn werden wieder an den Ampelanlagen im Bereich der Grundschulen Ampelschilder montiert mit der Aufschrift „Bei Rot stehen — Kindern Vorbild sein“. Zudem hängen im gesamten Stadtgebiet Transparente, die auf den Schulbeginn aufmerksam machen. Auch die Verkehrswacht engagiert sich mit der Aktion „Schulanfänger — Verkehrsanfänger“ im Stadtgebiet, in den Stadtteilen und in den Ortschaften.

„Es ist wichtig, dass die Eltern die Erstklässler auf den sicheren Weg zur Schule vorbereiten“, sagt Petra Schömer, stellvertretende Leiterin des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. So finden sich die Kinder besser zurecht, wenn sie sich alleine auf den Schulweg machen. „Wir können Unfälle auf dem Schulweg nicht ganz ausschließen, aber wir können einiges tun, damit die Zahl der Unfälle noch mehr zurückgeht. Deshalb hat die Schulwegsicherheit für uns eine hohe Priorität und wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen“, so Schömer.

Viele Kinder sind täglich mit dem Fahrrad unterwegs. Die Stadt appelliert an die Eltern, ihre Kinder nur mit verkehrssicheren Fahrrädern fahren zu lassen. Außerdem sollten die jüngeren Kinder erst nach der Radfahrausbildung in der vierten Klasse allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Für alle gilt: Fahrradhelm auf. Dadurch können schwerere Verletzungen verhindert oder zumindest verringert werden.

Eine weitere Problematik sind Eltern–Taxis. Wenn Eltern, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren und im Halteverbot — das häufig vor den Schulgebäuden gilt — halten. Eltern–Taxis behindern nicht nur den Verkehrsfluss, sondern gefährden vor allem die Kinder. Es entstehen gefährliche Situationen, bei denen sich die Kinder zwischen den Autos durchschlängeln müssen. Besser ist es, die Kinder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu bringen oder an einer geeigneten, übersichtlichen Stelle zu halten.